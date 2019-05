Elezioni europee scheda votata | “Ho ricevuto una scheda già votata, che non avrebbe dovuto trovarsi tra quelle da consegnare agli elettori”. Questa la denuncia di una donna che si è recata al seggio di contrada Tesoro di Ariano Irpino e che quando ha richiesto la scheda per le Europee e per le Comunali ha notato che quella per le amministrative aveva simbolo di lista e nome del sindaco già barrati.

La donna ha immediatamente segnalato l’irregolarità al presidente del seggio che ha avviato una verifica interna. Poi sono stati informati della denuncia gli agenti della Digos della questura di Avellino.

La scheda è stata sequestrata e le indagini sono in corso.

Le urne per votare per le elezioni europee 2019 sono aperte in Italia fino alle 23.

