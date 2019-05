Oroscopo di oggi 25 maggio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 25 MAGGIO 2019 TPI – Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 25 maggio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi sabato 25 maggio 2019

Cari Ariete, Mercurio e il Sole in Gemelli vi garantiscono molta voglia di stare in compagnia e socializzare.

Se non siete troppo soddisfatti dalla vostra vita sentimentale, potreste decidere di cambiare aria o tradire il partner.

Cari Toro, ultimamente avete preso importanti decisioni a livello sentimentale, ma adesso non siete più tanto convinti.

Se i rapporti che vivete non vi soddisfano, abbiate il coraggio di cambiare.

Oroscopo di oggi 25 maggio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, avete Mercurio nel segno, questo vi dà grande parlantina e solarità. Siete carismatici e riuscite a convincere il vostro partner.

Le stelle sono positive, approfittatene per darvi da fare e realizzare i vostri progetti.

Cari Cancro, l’oroscopo di oggi vi sprona a essere voi stessi senza dover compiacere gli altri a tutti i costi.

Dopo qualche giorno sottotono e con problemi da risolvere, è arrivato il momento di risalire la china.

Amici del Leone, l’oroscopo di oggi vi sprona a troncare relazioni che vi stanno tarpando le ali, soprattutto a livello sentimentale.

Piuttosto agite per fare nuove e più soddisfacenti conoscenze.

Oroscopo di oggi 25 maggio 2019 | Vergine

Cari Vergine, oggi l’oroscopo vi vede particolarmente sofferenti e indisposti nei confronti di tutte quelle persone che ritenete non alla vostra altezza.

Sfruttate a pieno il vostro senso dell’umorismo per essere superiori.

Per il vostro segno è una giornata quella di oggi 25 maggio 2019 con tanti interrogativi soprattutto in amore.

Le stelle vi invitano ad avere coraggio di seguire strade poco battute, anche prendendovi qualche rischio.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo oggi prevede discussioni accese con il partner: siete insofferenti e non fate nulla per nasconderlo.

In genere una giornata sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico.

Oroscopo di oggi 25 maggio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questo 25 maggio 2019 vi vede come uno dei segni più spigliati e dalla battuta pronta.

Alcune situazioni tuttavia vi creano disagio, tanto che vorreste cambiare vita.

Amici del Capricorno, Urano in Toro vi pone davanti a una situazione difficile da gestire e affrontare.

Non abbiate paura e sperimentatela con fiducia: le stelle agiscono dalla vostra parte.

Cari Acquario, l’oroscopo oggi 25 maggio 2019 vi fa sentire in colpa perché ultimamente avete dedicato poco spazio ai vostri cari.

Il lavoro vi ruba forze e tempo, ma cercate di non deludere le persone davvero importanti.

Amici dei Pesci, in questo sabato 25 maggio vorreste stare con la persona che vi piace ma che purtroppo non vi dà abbastanza retta.

A livello lavorativo e finanziario c’è più di qualche problema e questo vi crea ansia.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda maggio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore.

Bene anche l’Ariete, che sul lavoro si dimostra un rullo compressore e ottiene quelle soddisfazioni che aspetta da tanto tempo e sa bene di meritare. Buone notizie anche per il Capricorno, dopo un marzo non proprio all’altezza delle aspettative, e per l’Acquario, in continua crescita dall’inizio del 2019.

I segni fortunati di maggio 2019 secondo Paolo Fox