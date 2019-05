India: diversi studenti morti nell’incendio di un edificio | Un incendio scoppiato in un edificio della città di Surat ha provocato la morte di almeno 19 studenti. Il fatto, avvenuto nello Stato occidentale del Gujarat, è stato riferito dalle agenzie indiane.

Secondo quanto riferito da Nitin Patel, vice Primo ministro dello Stato del Gujarat, i ragazzi stavano frequentando un corso scolastico in un edificio di quattro piani, quando, al secondo piano dello stabile, è improvvisamente scoppiato un incendio.

Diversi testimoni hanno ripreso gli studenti mentre saltavano giù dall’edificio per sfuggire alle fiamme.

Alcuni di questi video sono stati poi condivisi sui social network.

Oh God ! This is heart breaking. Praying for the safety of those trapped in the building. God bless. #surat pic.twitter.com/j3GZ6Dfgog

— अर्ध-सन्यासी (Half-Hermit) 🇮🇳 (@bababanaras) 24 maggio 2019