Dormire casa Montalbano | Cento euro a notte per dormire nella casa del Commissario Montalbano. Per i fan della nota serie televisiva di Rai 1 un sogno a portata di clic.

Basta andare su internet e scoprire che la casa del commissario più famoso d’Italia è nella realtà un bed and breakfast a due passi dal mare. Andando su “La Casa di Montalbano” in pochi minuti sarà possibile prenotare una stanza o l’intera abitazione per le vacanze. Non si chiama Marinella, ma Punta Secca la località, in provincia di Ragusa, in cui si trova la splendida casa con affaccio sul mare.

Acqua cristallina, una torre saracena a vista, tranquillità assoluta. L’abitazione in cui Luca Zingaretti, alias Montalbano, si aggira durante le puntate rispecchia tutti i canoni immaginati.

Casa Montalbano | Caratteristiche

Nel dettaglio, lo stabile è composto da un piano rialzato con un grande soggiorno, un ampio balcone attrezzato, una camera da letto matrimoniale con bagno.

Al primo piano invece ci sono tre camere da letto, di cui due matrimoniali e una doppia e tre bagni. Quasi tutto l’arredamento è quello originale della celebre fiction. Sarà possibile così immergersi totalmente nell’atmosfera della serie tv.

Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia, tv color, phon, climatizzatore, riscaldamento centralizzato, piccolo frigo, due sedie da spiaggia e un ombrellone.

Un’offerta allettante per chi segue il commissario tutto l’anno e in tempo di prenotazioni estive era in dubbio su quale meta optare.

Opzione Sicilia da tenere in considerazione per una vacanza all’insegna el relax e del fascino senza tempo del barocco tipico di questa zona dell’isola. Insomma, se siete dei fan del commissario, il consiglio è quello di non pensarci troppo e di prenotare in fretta.

