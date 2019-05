Siena, bus turistico si ribalta nella scarpata: morta una donna, almeno 30 feriti

INCIDENTE BUS SIENA – Un morto e una trentina di feriti. È il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto stamattina in Toscana. Intorno alle 9.30, un bus turistico, un pullman a due piani, si è ribaltato in una scarpata lungo il raccordo autostradale Siena-Firenze all’altezza di Monteriggioni, in provincia di Siena, in direzione Sud. A bordo del mezzo c’era una comitiva di turisti dell’Est europa. Alcuni sono rimasti incastrati del bus, che si è adagiato sul fianco destro. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale e il personale dell’Anas, oltre ovviamente ai sanitari del 118.

Incidente bus Siena | L’autobus ribaltato: morta una donna, almeno 30 feriti

La vittima dell’incidente è una donna di circa 40 anni. Il suo corpo è stato trovato dai vigili del fuoco sotto le lamiere.

È salito a 31 il numero dei feriti trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e in altri ospedali della zona. Dei feriti in 4 sarebbero in codice rosso. In una nota l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha fatto sapere che alle ore 9.45 era già stata attivata l’unità di crisi interna per affrontare l’emergenza. Sono quindi iniziati gli esami di approfondimento diagnostici. Altri pazienti coinvolti nell’incidente sono stati presi in carico dall’Azienda Usl Toscana Sud-Est, nei presidi ospedalieri più vicini.

Nessuno dei feriti è stato in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elisoccorso Pegaso.

Incidente bus Siena | Il ribaltamento in una scarpata durante il viaggio da Montecatini

Il bus con il gruppo di turisti dell’est Europa era partito stamani da Montecatini ed era diretto a Siena. L’autista è già stato sottoposto ad alcoltest e sarebbe risultato negativo. Il mezzo ha sfondato il guardrail ed è finito in una scarpata terminando la sua corsa in un bosco. Nessuno avrebbe visto l’incidente dall’Autopalio. A dare l’allarme sono stati tre boscaioli che stavano lavorando poco distante dal punto dove il bus turistico ha terminato la sua corsa.

Incidente bus Siena | Le cause: non esclusa la distrazione

Per quanto riguarda le cause dell’incidente circola già qualche ipotesi. “Non escludiamo la distrazione tra le cause dell’incidente”, ha dichiarato Paolo Maria Pomponio, dirigente del Compartimento polizia stradale per la Toscana, commentando sul posto con i giornalisti il ribaltamento del bus.

“Poteva andare peggio, la vegetazione ha attutito la caduta dell’autobus finito nella scarpata per una decina di metri”, ha aggiunto il dirigente, specificando che “in caserma stiamo ascoltando alcuni passeggeri non feriti come testimoni dell’accaduto”.

L’Anas in mattinata ha avvertito della chiusura del raccordo autostradale Siena-Firenze in via provvisoria in direzione Siena, con uscita obbligatoria allo svincolo di Monteriggioni e rientro a Badasse. A metà giornata sono state segnalate code per circa 6 km tra Colle Val d’Elsa Sud e Monteriggioni per chi viaggia in direzione Siena.

Alcune immagini dell’incidente del bus a Siena sono state pubblicate sui social dai Vigili del Fuoco. Sull’account Twitter ufficiale è stato condiviso il messaggio: “22 maggio 11.00, intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 9:30 a Monteriggioni (Si) per un pullman uscito fuori strada sul Raccordo Autostradale 3, al km 7 in dir. Sud. Squadre al lavoro per soccorrere alcuni passeggeri incastrati nel mezzo”.