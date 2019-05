Game of Thrones, spunta un nuovo errore nell’episodio finale (No Spoiler)

Game of Thrones 8 errore | Lunedì 20 maggio è andato in onda in Italia l’ultimo episodio della stagione finale di Game of Thrones e ai fan della serie non è sfuggito un nuovo dettaglio fuori luogo.

Dopo la tazza di Starbucks e la mano destra di Jamie Lannister, arriva l’ultima gaffe della serie.

Si tratta di un dettaglio che solo un occhio veramente attento avrebbe potuto reperire: in una delle sequenze si vedono Aria Stark in compagnia di Sam e altri due personaggi seduti su un’impalcatura.

Game of Thrones 8 errore | Nascosta, dietro la gamba di una sedia, fa capolino una bottiglia di plastica. Eccola:

