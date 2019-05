DUISBURG LINEA DI SANGUE CAST – Il regista Enzo Monteleone è tornato dietro la telecamera per realizzare un nuovo film in onda il 22 maggio 2019 su Rai 1: si tratta di Duisburg Linea di sangue, la pellicola ispirata alla strage che ha coinvolto Italia e Germania nel 2007.

Come ha spiegato l’attore protagonista Daniele Liotti, “la vicenda è tratta da un fatto di cronaca realmente accaduto nel 2007, quando vennero uccisi sei giovani davanti a un ristorante a Duisburg in Germania per un regolamento di conti tra due famiglie di ‘ndrangheta”.

Vediamo chi fa parte del cast di Duisburg Linea di sangue.

Duisburg Linea di sangue cast | Gli attori | Il protagonista

Daniele Liotti è l’attore che interpreta in Duisburg Linea di sangue il commissario Michele Battaglia. “Io interpreto Michele Battaglia, il commissario di polizia italiano che indagò con il collega tedesco Thomas Block (Benjamin Sadler). Battaglia è un uomo dedito alla ricerca della verità, coraggioso, con una grande nobiltà d’animo e un amore sconfinato per la sua famiglia”, ha spiegato l’attore a Tv Sorrisi e Canzoni.

E ancora, Liotti ha spiegato: “Questo film mi ha fatto riflettere come uomo e come attore perché mi sono dovuto confrontare con una realtà disumana di una parte della nostra Italia. Ma mi ha fatto conoscere anche la parte generosa e onesta degli italiani che rischiano la vita per combattere la ‘ndrangheta”.

Duisburg Linea di sangue cast | Sadler

Al suo fianco, vedremo Benjamin Sadler nelle vesti dell’ispettore Thomas Block. Sadler è un attore tedesco che ha già collaborato in passato con la Rai, infatti l’abbiamo visto in “Anna Karenina” e “Paura di amare”.

Il cast di Duisburg Linea di sangue si completa con Vincenzo Ferrera che interpreta Antonio Pedullà, Marina Crialesi che interpreta Rosaria Lapadula, Brenno Placido che interpreta Giuseppe Lapadula e Anna Ferzetti che interpreta Alessandra Battaglia. Ad aggiungersi allo scenario, ci sono anche Massimiliano Frateschi nelle vesti di Francesco Albanese ed Ester Pantano nelle vesti di Antonia Lapadula.

Duisburg Linea di sangue va in onda mercoledì 22 maggio 2019 in prima serata su Rai 1.

