Arriva Fenty, il nuovo marchio di moda firmato da Rihanna

Rihanna Fenty | “Questa è la prova che niente è impossibile”: così la cantante Rihanna annuncia su Instagram il debutto nel mondo della modo del suo marchio Fenty, un nome che non a caso è il cognome della popstar.

Per questa nuova avventura un partner d’eccezione come il gruppo del lusso francese LVMH che ha scelto di investire per la prima volta nella sua storia su una donna.

Il colosso LVMH è il gruppo della famiglia Arnault, proprietario anche di Louis Vuitton, Givenchy, Dior, Fendi e molti altri, tra cui Fenty Beauty, ovvero la sua linea make-up.

Abiti, calzature, accessori, occhiali da sole e gioielli che verranno presentati domani 22 maggio a Parigi: il pop-up store di Rihanna Fenty invece aprirà i battenti il prossimo 24 maggio (l’e-shop di Fenty, invece, sarà online dal 29 maggio).

“Mr. Arnault mi ha dato l’opportunità di sviluppare una casa di moda senza limitazioni artistiche. Non avrei potuto immaginare un partner migliore a livello creativo e di business, ha detto Rihanna in un comunicato- Tutti conoscono Rihanna come una cantante meravigliosa”, ha detto Arnault. “Ma attraverso la nostra collaborazione per Fenty Beauty, ho scoperto anche che è una vera imprenditrice, un CEO e un leader meraviglioso”.

La collaborazione di Rihanna con LVMH non è nuova: già nel 2017 la cantante, è ora fashion stylist, aveva già lanciato una linea di cosmetici per la casa francese chiamata Fenty Beauty.

Se ancora non si conoscono i modelli quello che è certo è che Rihanna saprà stupire anche il mondo della moda. Basta collezioni stagionali da seguire o attendere ma via libera allo scrolling sui social per tenersi aggiornati sui nuovi modelli in uscita.

Le release delle collezioni Fenty saranno infatti See-Now-Wear-Now e si lasceranno ispirare più dai mood del momento piuttosto che dalle tradizionali tempistiche della moda.

