Chiara Ferragni Cannes | “Di nuovo a Cannes. Posto di seguito tutti i miei red carpet in ordine cronologico perchè hanno significato così tanto per me”.

In attesa di svelare quale sarà l’abito scelto per il red carpet numero cinque al Festival di Cannes, Chiara Ferragni ha deciso di regalare ai suoi follower un excursus sui suoi look passati con tanto di spiegazione, anno per anno.

“La prima foto era nel 2011 e fu il mio primo red carpet in assoluto, avevo paura che nessuno mi riconoscesse e invece fu un grande successo: Alberta Ferretti mi fece sentire come una vera principessa e fu la prima volta che fui invitata al Festival del Cinema di Cannes come blogger e influencer”.

“La mia seconda volta fu due anni dopo nel 2013: avevo iniziato a vivere a Los Angeles, mi sentivo più sicura di me e decisi di indossare un abito a gonna corta di Emilio Pucci che mi fece sentire davvero ribelle”.

“Tornai sul red carpet l’anno dopo nel 2014 con un look firmato da Elie Saab, ma io ricordo che di non essermi goduta quel momento perchè non era un bel periodo della mia vita, ancora non avevo capito chi fossi e dove volessi andare nel mio futuro”.

“Il mio ultimo red carpet a Cannes è stato l’anno scorso, nel 2018, un mese e mezzo dopo aver scoperto di essere incinta di mio figlio. Avevo mio marito al mio fianco. Un giorno magico. Per quella occasione io decisi di scegliere la stilista che per prima ha creduto in me: Alberta Ferretti. E ora sono pronta per il red carpet di oggi, sarà un altro momento epico”.

Appena arrivata a Cannes, l’influencer non ha potuto fare a meno di postare l’ultimo outfit, firmato da Philosophy di Lorenzo Serafini.

