ChiaraLand: ecco l’ultima trovata di Chiara Ferragni per festeggiare il suo compleanno | VIDEO

Chiara Ferragni Gardaland | Balli con pupazzi giganti, giostre, montagne russe, marshmallow e una coloratissima torta a tre piani: per l’ultimo giorno delle celebrazioni del suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni non ha lesinato.

La location affittata dall’imprenditrice digitale più famosa d’Italia è più originale che mai: Gardaland, che per un giorno si è trasformato in #Chiaraland. Sul web, l’hashtag ha spopolato.

Chiara Ferragni Gardaland | Chiara Ferragni compie 32 anni: c’era una volta un’influencer

Nella giornata di domenica 19 maggio, Chiara Ferragni e una sessantina di amici fra cui l’immancabile marito Fedez, hanno noleggiato un bus per recarsi tutti insieme al parco giochi in provincia di Verona, per un giorno interamente disponibile solo per loro.

L’atmosfera gioviale all’interno del bus si è protratta fino all’arrivo del gruppo a Gardaland, dove uno stuolo di pupazzi giganti capitanati da Prezzemolo Drago attendevano Chiara e i suoi amici. Fra scherzi, balletti e montagne russe a strapiombo, la fashion blogger ha protratto i festeggiamenti fino a tarda sera.

Fendi festeggia Chiara Ferragni: il video commovente con la sua famiglia (e la Peekeboo) | VIDEO

La torta, in tema con l’atmosfera ludica della giornata, era a tre piani, con decorazioni candite di vario tipo e in cima palloncini colorati e le figurine di Chiara e Prezzemolo.

Per l’occasione, il cantante rap Fedez non ha mancato di trattare la sua consorte da vera principessa, anche se un po’ goffamente visto che durante un casqué ha rischiato di fare letteralmente cascare la bella Chiara, lasciando troppo presto la presa.

Chiara Ferragni aveva iniziato i festeggiamenti la sera prima del suo compleanno (che è il 7 maggio) ed era stata obbligata a interromperli per via di un viaggio di lavoro alla NASA.

Fedez ha regalato a Chiara Ferragni un anello da 50mila euro

Chiara Ferragni non festeggerà i prossimi giorni del suo compleanno con Fedez