Bologna, il maltempo rischia di far saltare la festa islamica: cento fedeli musulmani ospitati in parrocchia

Bologna festa islamica parrocchia | A Bologna, nel quartiere periferico della Barca, un centro islamico stava per annullare la celebrazione dell‘Iftar, la festa di rottura del digiuno in periodo di Ramadan, per via del maltempo.

È successo questo sabato 18 maggio: circa cento persone di fede musulmana avrebbero dovuto celebrare dell’Iftar in piazza Giovanni XXIII, nei pressi del centro islamico, ma il forte maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna negli ultimi giorni rischiava di far saltare tutto.

Bologna festa islamica parrocchia | A quel punto, la vicina parrocchia di Sant’Andrea Apostolo ha deciso di mettere i suoi locali a disposizione dei fedeli musulmani. Così facendo, la parrocchia ha permesso il normale svolgimento della festa dell‘Iftar per cento persone di fede islamica, che hanno potuto consumare il loro pasto serale al coperto.

Il quartiere periferico della Barca, a Bologna, si sta da tempo impegnando in un processo di integrazione e di dialogo inter-culturale e inter-religioso.

