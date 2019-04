La Lega: “Minacce a Salvini dalle Brigate Rosse”. Ma la stella sullo striscione è quella dei partigiani

Clamorosa gaffe di alcuni esponenti della Lega nel giorno delle celebrazioni per la Liberazione dal nazifascismo.

I vertici liguri del Carroccio hanno condiviso sui social una foto con uno striscione su cui era scritto: “Salvini attento ancora fischia il vento. Onore alla resistenza”. Sullo striscione campeggiava anche una stella a cinque punte.

Il capogruppo della Lega Nord in Liguria, Franco Senarega, ha scambiato il simbolo dei partigiani garibaldini con quello delle Brigate Rosse, commentando: “I democratici seminano odio. Non ci fate paura, ci fate solo pena. I carabinieri hanno rimosso lo striscione. Sul posto sono intervenuti anche gli investigatori della Digos che hanno avviato un’indagine per risalire ai responsabili”.

Lo stesso vicepremier Matteo Salvini ha intrepretato quel messaggio come una minaccia terroristica, e ha condiviso l’immagine su Facebook commentando: “Sinceri ‘democratici’ mi minacciano in Liguria… Non mi fate paura, mi fate pena!”

