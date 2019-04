A Milano la Lega ha organizzato una conferenza internazionale per lanciare un appello all’unità per le forze conservatrici-sovraniste a livello europeo. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha inaugurato così lunedì 8 aprile la sua campagna elettorale per le elezioni del 26 maggio. (Qui il reportage di TPI)

L’evento intitolato “Verso l’Europa del buonsenso! – Towards a Common Sense Europe!”, seguito dallo slogan: “I popoli rialzano la testa”, ha fatto molto discutere.

Durante la conferenza all’hotel Gallia, Salvini rispondendo alla domanda di una giornalista che gli chiedeva della defezione della politica francese ha esordito con un “ca**o”. (Qui il video) “Assenza di Le Pen? Ca**o. L’ho detto sedici volte…”.

Ma non è tutto, all’evento era presente anche il giornalista Gad Lerner che ha provato a fare una domanda al ministro ma gli è stata negata la parola. Nel video del Corriere della Sera si vede il giornalista che alza la mano per fare una domanda, ma i sovranisti non lo fanno parlare.

Qui la diretta di TPI:

