Ascolti tv domenica 7 aprile 2019 | Che Tempo Che Fa | L’amore strappato | Le Iene Show | Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 7 aprile 2019 – Nella serata televisiva di domenica 7 aprile Che Tempo Che Fa riesce a risalire di qualche punto nello share grazie a Luigi Di Maio: il vicepremier, ospite nel salotto domenicale di Fabio Fazio, riesce a far totalizzare a Rai 1 3.931.000 spettatori (15.9% di share) contro gli 1.217.000 (6.3%) di Massimo Giletti che a Non è l’arena ha ospitato Matteo Salvini.

mentre L’amore strappato, la serie tv Mediaset che vede protagonisti Sabrina Ferilli e Enzo Decaro, ne ha conquistati 3.732.000 con il 16.8%.

Su Italia 1 la nuova puntata de Le Iene Show ha invece totalizzato spettatori e uno share pari all’11.7% con 1.990.000 telespettatori.

Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.691.000 spettatori pari al 6.6% di share, mentre su Rai 3 Amore Criminale ha coinvolto 1.113.000 spettatori agli ascolti (4.9%).

Su Rete4 From Paris with Love ha coinvolto 676.000 spettatori con il 3% di share.

Su TV8 4 Ristoranti ha segnato 526.000 spettatori (2.3%), mentre sul Nove Camionisti in trattoria 3 ha catturato l’attenzione di 426.000 spettatori (1.7%).

Ascolti tv domenica 7 aprile 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Come di consueto, nella fase di access prime time ottimi ascolti per L’Eredità in onda su Rai 1, che ha totalizzato 3.888.000 spettatori e il 20.1% di share.

Avanti un altro in onda su Canale 5 ha invece coinvolto 3.246.000 con il 17% di share.

Su Rai2 Quelli Che il Calcio Dopo il Tg ha raccolto 1.146.000 spettatori con il 4.6%, mentre su Italia1 CSI ha registrato 909.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 Blob ha appassionato 982.000 spettatori pari al 4.5% e Grazie dei Fiori Remix 1.239.000 (5.1%). Su Rete4, Stasera Italia ha coinvolto 898.000 individui (3.8%), mentre su TV8 4 Hotel ha catturato l’attenzione di 470.000 spettatori con il 2% di share.