Salvini fidanzato con Francesca Verdini: “Il fratello di lei è contrario alla relazione”

Solo ieri Matteo Salvini e Francesca Verdini sono usciti allo scoperto pubblicamente confermando il chiacchiericcio degli ultimi giorni su una presunta relazione sentimentale tra i due. Ora che le voci sono state confermate, pare che ci sia già qualcuno che rema contro la loro storia d’amore appena sbocciata.

Stiamo parlando di Tommaso Verdini, il fratello di Francesca, l’altro figlio di Denis quello a cui l’ex deputato di Forza Italia ha affidato la gestione del ristorante romano PaStation. Lo stesso locale in cui sono stati avvistati insieme la prima volta Salvini e Francesca [Chi è Francesca Verdini].

Dalla cerchia di amici della giovane fidanzata del vicepremier è uscita l’indiscrezione che il fratello, con la tessera del Pd in tasca fino all’anno scorso, non sia così felice per la nuova frequentazione della sorella.

Proprio lui, che ha partecipato ad almeno due edizioni della Leopolda di Matteo Renzi, si ritrova in casa il leader della Lega. Il Matteo “sbagliato”. A rivelarlo è Il Corriere della Sera.

Il quotidiano racconta anche che a presentare i due sarebbe stata l’erede della famiglia del Brunello, Clio Biondi Santi. Salvini dopo la presentazione avrebbe iniziato a mandare dei fiori a Francesca e a corteggiarla. Ieri sono usciti per la prima volta allo scoperto alla prima romana di “Dumbo”, il film di Tim Burton.

Matteo Salvini e Francesca Verdini: la prima uscita pubblica al cinema per Dumbo