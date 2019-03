MARZIA RONCACCI BALLANDO CON LE STELLE – Uno dei volti noti dell’informazione italiana, pronta a cimentarsi nell’avventura di Ballando con le stelle, la trasmissione di Rai 1 che riparte sabato 30 marzo 2019. Marzia Roncacci sarà infatti una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle.

Quest’anno, la conduttrice del programma, Milly Carlucci, ha allestito un cast di tutto rispetto, con tanti personaggi molto amati dal pubblico del sabato sera, per fare concorrenza ad Amici, il programma di Maria De Filippi che negli ultimi anni ha vinto la sfida degli ascolti.

La celebre giornalista del Tg2 figura sicuramente tra i personaggi più particolari che hanno accettato di cimentarsi nel mondo della danza all’interno dello show.

Ma chi è Marzia Roncacci? Per chi non la conoscesse, scopriamo insieme tutte le informazioni sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Marzia Roncacci Carriera

Nata a Roma, Marzia Roncacci è laureata in Lettere e Filosofia e in Geografia all’Università La Sapienza di Roma. Ha insegnato al liceo ed è docente anche di inglese e dizione in alcuni corsi. Da giovane ha studiato anche la lingua araba, su consiglio del nonno, anche se oggi confessa di avere “lontani ricordi” di quella lingua.

Giornalista professionista dal 2001, Marzia Roncacci lavora in Rai, dove conduce il programma Tg2 Italia. Prima di avere questo ruolo, la giornalista ha lavorato sia in radio (RDS) che in tv, oltre che in alcuni giornali locali e nazionali. Oltre a condurre in prima persona diverse trasmissione, è autrice di alcuni programmi.

Nel corso della sua carriera in Rai, Roncacci è passata da diverse redazioni: Costume e Società, Medicina 33, Interni e poi Esteri del Tg2, fino alla redazione Economico-sindacale e a Tg2 Storie.

Nel 2013 ha conquistato il premio Personalità Europea come giornalista e l’anno dopo il Premio Donne nella comunicazione.

A marzo 2019 arriva la notizia della sua partecipazione a Ballando con le Stelle, dove balla con il maestro Samuel Peron.

Marzia Roncacci marito e figli | Vita privata

Marzia Roncacci è sposata? Ha un marito e dei figli? Sulla sua vita privata, al momento, non ci sono molte informazioni. La giornalista infatti è molto riservata sulla sua vita privata e anche sui suoi profili social, come il suo account Instagram o quello Twitter, non fa filtrare nulla.