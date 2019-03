Gwyneth Paltrow bacchettata dalla figlia 15enne su Instagram: “Basta pubblicare le mie foto!” | LO SCATTO

“Mamma ne abbiamo già parlato. Non puoi pubblicare foto senza il mio consenso”. Gwyneth Paltrow è stata seccamente redarguita dalla figlia su Instagram dopo che ieri l’attrice aveva pubblicato una foto che le ritraeva insieme in seggiovia. Nello scatto incriminato Apple indossa il caschetto e una maschera da sci così grande che le prende tutta la faccia. La madre, seduta accanto, sorride sorniona.

Un post da quasi 150mila like che però non è stato apprezzato dalla 15enne avuta dall’ex marito Chris Martin, frontman dei Coldplay: l’attrice statunitense è stata bacchettata in diretta social per la sua mania di pubblicare foto riguardanti la vita privata senza averne l’autorizzazione.

L’attrice e imprenditrice originaria di Los Angeles non ha mancato di rispondere alla critica piccata della figlia: “Ma se neanche ti si vede la faccia!”. Un botta e risposta che ha scatenato una serie di commenti a catena da parte dei fan che si sono schierati o meno con la ragazza.

“Non è giusto che tua figlia sia data in pasto ai tuoi 5 milioni di follower”, ha scritto un utente. “Siete bellissime insieme”, ha risposto un altro. Insomma il dibattito è aperto sull’opportunità o meno di “schiaffare” sui social i propri figli spesso anche minorenni.

