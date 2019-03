A lezione di cinema con David Lynch. Ecco come partecipare al corso

David Lynch: la masterclass.

Una lezione di cinema a tu per tu con il regista americano. Per molti cinefili è il sogno di una vita, da ora può diventare realtà.

David Lynch terrà infatti 13 lezioni del programma di didattica online MasterClass.com. Una serie nella quale dispenserà perle di saggezza sulla creatività e sull’arte del filmmaking.

> Come sarebbe La La Land se fosse diretto da David Lynch

Come si fa per iscriversi? Basta andare sul sito e prenotare gli incontri con l’autore di Twin Peaks.

Oltre alle lezioni frontali stile “tutorial”, sono previsti dei momenti di scambio con il regista via mail per consigli e proposte.

Personaggio schivo e defilato, malgrado sia ormai acclamato come uno dei più importanti registi degli ultimi anni e malgrado la sua multiforme attività che lo vede di volta in volta anche nei panni dello sceneggiatore, del montatore, del disegnatore di fumetti, del pittore e addirittura compositore, David Lynch ci ha regalato negli ultimi anni alcuni memorabili capolavori come Dune o Cuore Selvaggio.

Certo, non ci si può aspettare di diventare premi Oscar dopo qualche ora online, ma sicuramente si potrà assaporare l’estro del regista.

Si comincia così: imparando dai migliori.

> I 70 anni di David Lynch