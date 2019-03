“Sei una zocc***! La dovevo dare a tutti?”: Ornella Vanoni spiazza Mara Venier in diretta tv | VIDEO

Mara Venier e Ornella Vanoni si sono esibite in un siparietto al limite del tragicomico durante l’ultima puntata di “Domenica In” andata in onda ieri su Rai 1. La conduttrice veneziana è intenta a intervistare la cantante ospite del programma quando viene fuori l’argomento Franco Califano.

Dopo una carrellata di ex fidanzati (Gino Paoli, Giorgio Strehler), la Venier incalza la cantante 84enne in merito a un suo presunto flirt con il cantautore romano scomparso nel 2013.

“Non abbiamo mai fatto l’amore io e Califano! Eravamo amici”, precisa seccamente la Vanoni. La conduttrice 68enne però continua a punzecchiarla e le chiede se però le sarebbe piaciuto.

“Se mi sarebbe piaciuto? Ma che domanda è? La dovevo dare a tutti?! E tu Mara gliel’avresti data?”, controbatte la cantante. La Venier scoppia a ridere a crepapelle finché ammette che sì, lei lo avrebbe fatto.

A quel punto la Vanoni sfodera tutta la sua ironia e schiettezza e le dice: “Tu sì, certo che sì. Zoccola!”. La conduttrice non smette di ridere e il pubblico si scatena a sua volta.

L’artista torna anche a parlare del bacio con la collega Patti Pravo al Festival di Sanremo: “Bacio le amiche, anzi è lo sfioramento delle labbra. E’ tenero, carino, ma la cosa più bella che esista è l’abbraccio. In cosa credo? Nell’amicizia, 4-5 amiche vere ce l’ho. Le coltivo tutti i giorni anche con una telefonata veloce”.

