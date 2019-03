Elezioni regionali Basilicata 2019: i dati dell’affluenza alle urne

Il 24 marzo 2019 i cittadini della Basilicata sono chiamati alle urne per eleggere i 20 rappresentanti del Consiglio regionale della Basilicata e il presidente della Regione.

Durante la giornata i dati sull’affluenza alle urne saranno diffusi alle 12, alle 19 e alle 23.

Elezioni regionali Basilicata | I candidati

Gli elettori possono scegliere tra quattro i candidati per la carica di presidente della Regione: Vito Bardi (centrodestra: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Basilicata Positiva, Idea), Antonio Mattia (Movimento 5 Stelle), Carlo Trerotola (centrosinistra: Comunità Democratiche, Avanti Basilicata, Basilicata Prima – Riscatto, Progressisti Basilicata, Verdi, lista Trerotola) e Valerio Tramutoli (Basilicata Possibile).

Elezioni regionali Basilicata | Il voto

I cittadini della Basilicata si sono recati alle urne dalle 7 del 24 marzo fino alle 23 dello stesso giorno. L’appuntamento elettorale in Basilicata è il terzo del 2019: a febbraio è stata la volta delle elezioni in Abruzzo e in Sardegna. In entrambi i casi la vittoria è andata al centrodestra.

Gli elettori possono esprimere il proprio voto attraverso un’unica scheda in cui sono riportati nome e cognome dei candidati alla carica di presidente accompagnati dai loghi delle liste o della lista singola che appoggiano ciascuno di loro.

Vicino alla lista sono poi presenti due righe sulle quali è possibile esprimere l’eventuale voto di preferenza per i consiglieri regionali.

Qui abbiamo spiegato nel dettaglio come e quando si vota in Basilicata