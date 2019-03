Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, mercoledì 20 marzo 2019:

Oroscopo di domani giovedì 21 marzo 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Questa è la giornata della forza per voi, cari Ariete. Non avete alcuna kryptonite e Superman vi fa un baffo! Con la primavera finalmente arrivata in questo 2019, avete deciso di lasciarvi i dissapori invernali alle spalle.

Non tutti, però, hanno intenzione di vederla come voi e potreste trovarvi davanti a un muro di pessimismo difficile da scalfire.

Toro

Una giornata piacevole per gli amici del Toro che hanno intenzione di dare più spazio alle proprie passioni. La vita non è fatta soltanto d’impegni quotidiani, ma anche di svago e benessere. Ogni tanto, con la giusta dose, è anche giusto concedersi un attimo per sé.

In amore, d’altro canto, il vostro partner pretende delle attenzioni che a vostro dire forse sono fin troppo eccessive e questo potrebbe portare a uno scontro.

Oroscopo di domani 21 marzo 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, oggi volete ritrovare un po’ di serenità soprattutto perché avete avuto una notte movimentata che non vi ha fatto chiudere occhio.

Concentratevi su quello che sapete fare meglio, dedicatevi al lavoro e alla vita sociale, in particolare frequentate di più gli amici e toglietevi quei brutti pensieri dalla testa, perché non vi porteranno da nessuna parte.

Cancro

Una piccola caduta per gli amici del Cancro per questo giovedì di marzo. Avete tanti, troppi pensieri per la testa che potrebbero uscire fuori nel modo sbagliato, quindi cercate di contare fino a 100 prima di sparare qualche frase fatta e inimicarvi qualcuno.

Anche in famiglia si respira aria tesa dopo un piccolo conflitto interno che non vi ha coinvolto personalmente, ma di cui vi sentite un tantino responsabili.

Leone

Siete il segno del giorno, amici del Leone. Cos’è quella criniera lucente? E quelle zanne abbaianti? Qualcuno si è messo in tiro per caso? Sarà sicuramente una giornata positiva per voi, che negli ultimi tempi avete conosciuto diversi retrogusti amari.

Il lavoro porta diverse conferme con sé, così come l’amore: chi vive in coppia sarà felice del proprio rapporto, mentre chi è ancora alla ricerca dell’anima gemella potrebbe forse aver trovato quello che voleva.

Oroscopo di domani 21 marzo 2019 | Vergine

Oggi è una giornata da recuperare, se non da cancellare. Gli amici della Vergine non se la passeranno granché: sarà che forse il weekend è alle porte ma non avete ancora grandi progetti, oppure sarà che a lavoro non avete ancora avuto quella grande rivelazione motivazionale che vi spinge ogni giorno ad alzarvi dal letto.

Fatto sta che oggi siete un po’ giù di corda e niente riesce a risollevarvi il morale.

Bilancia

Oggi vi siete chiusi in un silenzio ermetico. Cosa vi succede, Bilancia? Chi vi ha ferito? O, meglio, chi vi ha fatto arrabbiare? Non c’è modo di tornare sui vostri passi, ragionarci su e magari fare pace?

No? Allora vorrà dire che oggi sarete dei lupi solitari. Non è necessariamente una cosa negativa, un po’ di solitudine potrebbe aiutarvi nella riflessione.

Scorpione

Giornata piuttosto neutra per gli amici dello Scorpione: non sarà una giornata da brividi, né positivi né negativi.

La vostra settimana sta lentamente terminando, i programmi per il fine settimana non vi stimolano più di tanto e ultimamente quelle passioni che vi facevano battere il cuore sono state lasciate da parte.

Che ne direste di riprendere in mano un po’ la felicità?

Oroscopo di domani 21 marzo 2019 | Sagittario

Una leggera ripresa per gli amici del Sagittario. Dopo il cielo in tempesta di ieri, si fa largo un po’ di sole con l’arrivo di una bella notizia. Non nascondetelo, era proprio quello che ci voleva per tirarvi su di morale.

Se a lavoro la vita procede tra alti e bassi, quella amorosa è una vera e propria montagna russa e ne avete fin sopra i capelli della nausea: forse è il caso di scendere dalla giostra.

Capricorno

Calma e sangue freddo: vi stanno mettendo a dura prova e lo stress si è accumulato in maniera vertiginosa, ma siete forti e reggerete al colpo.

La vostra famiglia vi è vicina e vi sostiene in ogni decisione, è la vostra più grande risorsa di felicità quando siete tristi e in questa particolare giornata vi sarà vicino.

Acquario

Amici dell’Acquario, oggi è il caso di mettere in panchina la testa e di far giocare l’istinto. Ultimamente siete finiti in un circolo vizioso e non riuscite a staccare più la testa.

Se siete così improntati su una cosa e continuate soltanto a rifletterci su, non otterrete mai niente: è il caso di agire.

Pesci

Finalmente buone notizie per gli amici dei Pesci. Una speranza sentimentale si fa largo nella vostra vita: quella persona che vi ha rubato il cuore sembra essere disposta a ricambiare i vostri sentimenti, dovete soltanto lasciarvi andare un po’ di più.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

