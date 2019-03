IL NOME DELLA ROSA SERIE TV – Il nome della Rosa, il romanzo best-seller di Umberto Eco pubblicato nel 1980, diventa una fiction. O meglio, una “serie evento” in 4 puntate, diretta da Giacomo Battiato e forte di un cast internazionale. L’adattamento televisivo del libro dello scrittore, scomparso nel 2016, va in onda su Rai 1 a partire da lunedì 4 marzo, in prima tv, alle 21.25.

Non è la prima volta che Il nome della Rosa viene convertito in un film. Era successo già nel 1986, quando al cinema era uscita l’omonima pellicola (diretta da Jean-Jacques Annaud) con Sean Connery nei panni del protagonista, Guglielmo da Baskerville, e Christian Slater nel ruolo di Adso da Melk. Nella serie, invece, Guglielmo è interpretato da John Turturro, mentre Adso da Damian Hardung.

La fiction Il nome della Rosa è una co-produzione italo-tedesca (Rai Fiction, Tele Munchen, 11 Marzo e Palomar) ed è un thriller storico, che racconta di una curiosa e avvincente indagine portata avanti in una abbazia benedettina, luogo di tanti misteri e feroci delitti.

Ambientata nel MedioEvo, la fiction promette spettacolo. Girato tra Lazio e Abruzzo (Eremo di Santo Spirito, castello di Roccascalegna, gole di Fara San Martino, parco archeologico di Vulci), con qualche ripresa anche in Umbria (le chiese, invece, sono state ricostruite a Cinecittà), Il nome della Rosa è stato venduto in tutto il mondo (136 paesi): va in onda in Inghilterra sulla Bbc, in Germania su Sky, in Francia su Obs, negli Stati Uniti e in Canada su Sundance tv, e poi ancora in Finlandia, Norvegia, Danimarca, Australia, Belgio, Portogallo, Repubblica Ceca, Nuova Zelanda e Polonia.

AGGIORNAMENTO 18 MARZO 2019 – Stasera, lunedì 18 marzo 2019, su Rai 1 va in onda in prima serata la serie tv Il nome della rosa. Fiction realizzata da un cast internazionale: presenti attori come John Turturro e Ruper Everett, ma anche Stefano Fresi, Fabrizio Bentivoglio e Alessio Boni. Questa sera verrà trasmessa la terza puntata della fiction composta, come le due precedenti, da due episodi.

Ma cosa succederà stasera? La ragazza occitana ritrovata nel bosco priva di sensi, viene curata da Anna. Intanto all’abbazia c’è grande diffidenza tra le due delegazioni. E Bernardo porta avanti le sue indagini su Remigio, certo di averlo già incontrato in passato.

Il cellario poi confessa a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma continua a giurare di essere assolutamente estraneo al delitto. Il giorno successivo, dopo l’arrivo di Bernardo, ha inizio la Disputa in cui centrale sarà il tema se la Chiesa deve rinunciare o meno a ogni ricchezza. Lo scontro sarà durissimo.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO 2019 – Questa sera, lunedì 11 marzo 2019, torna su Rai 1 la serie evento Il nome della Rosa, ispirata al successo letterario di Umberto Eco. La fiction si avvale di un cast internazionale, con attori come John Turturro e Rupert Everett. Proseguono i misteri nel monastero. Guglielmo prosegue nelle sue indagini dopo la morte di frate Veneziano.

Intanto anche Berengario, uno dei maggiori sospettati per gli omicidi, viene trovato senza vita. A questo punto Guglielmo nota un particolare che accomuna tutti quei cadaveri: presentano una macchia sull’indice destro.

Tutto quello che sta avvenendo ha quindi a che fare con la biblioteca. Guglielmo e il fido Adso provano a recarcisi, ma vengono bloccati. Adso infatti viene drogato. Proprio lui, inoltre, si invaghisce di una bella ragazza, iniziando così a mettere in dubbio la sua fede.

Ma molto altro accade nel corso di questa seconda puntata. Di seguito tutte le anticipazioni.

AGGIORNAMENTO 4 MARZO 2019 – Ci siamo, dopo settimane di attesa, condite da pubblicità che hanno fatto già pregustare agli spettatori lo spettacolo di questa serie evento, stasera alle 21.25, su Rai 1, andrà in onda la prima delle quattro puntate de Il nome della Rosa. Tutti pronti davanti agli schermi e sui social, per commentare in tempo reale la fiction e confrontarla con il vecchio film del 1986 e, ovviamente, col romanzo di Eco.

Il nome della Rosa serie tv | Trama

La miniserie è ambientata nel Nord Italia medievale. La storia inizia infatti nel 1327, quando il frate Guglielmo da Baskerville (John Turturro) si reca in un’abbazia benedettina sulle Alpi. Il suo compito è quello di rappresentare l’Ordine francescano in un periodo in cui l’Impero si scontra con il potere temporale del Papa (francese) Giovanni XXII.

Guglielmo è sostenuto da Ludovico di Baviera, futuro Imperatore del Sacro Romano Impero, e affiancato dal giovane Adso da Melk (Damian Hardung), un novizio che ha deciso di abbandonare la strada che per lui aveva tracciato il padre (un barone al seguito dell’Imperatore), ovvero la carriera nell’esercito, per prendere i voti e intraprendere un cammino spirituale a fianco di frate Guglielmo.

Dopo il loro arrivo, i due protagonisti si accorgono che tra i corridoi e i luoghi magnifici dell’abbazia benedettina, luogo che custodisce libri, documenti e storie di grandissimo valore, aleggino anche molti misteri. A dare il via a una serie di inquietanti omicidi, che coinvolgono gli abitanti dell’abbazia, è l’inaspettato assassinio del monaco Adelmo.

A frate Guglielmo, su mandato dell’Abate Abbone (Michael Emerson), spetta il compito di indagare sugli eventi e ristabilire l’ordine prima dell’incontro tra la delegazione francescana e quella papale, capeggiata dal feroce inquisitore domenicano Bernardo Gui (Rupert Everett).

Le indagini porteranno il protagonista a scoprire come all’interno dell’abbazia si siano infiltrati due seguaci della setta dell’eretico Fra’ Dolcino (Alessio Boni), ovvero Remigio (fabrizio Bentivoglio) e Salvatore (Stefano Fresi), sopravvissuti all’eccidio della loro gente, oltre alla figlia dello stesso Fra’ Dolcino, Anna (Greta Scarano), che nutre un fortissimo desiderio di vendetta verso Bernardo Gui, considerato responsabile della morte del marito e del figlio, uccisi durante l’attacco al villaggio eretico di Pietranera.

Le indagini di Guglielmo da Baskerville si concentrano soprattutto sulla biblioteca dell’abbazia benedettina, che nasconde molti più segreti di quello che sembra.

Il nome della Rosa serie tv | Cast

Come già anticipato, per questa serie evento la produzione ha voluto un cast internazionale, con anche tanti attori italiani. Ecco tutti i protagonisti de Il nome della Rosa:

John Turturro – Guglielmo da Baskerville

– Guglielmo da Baskerville Damian Hardung – Adso da Melk

– Adso da Melk Rupert Everett – Bernardo Gui

Alessio Boni – Fra’ Dolcino

– Fra’ Dolcino Greta Scarano – Margherita, compagna di Dolcino, e Anna, la loro figlia (doppio ruolo)

– Margherita, compagna di Dolcino, e Anna, la loro figlia (doppio ruolo) Fabrizio Bentivoglio – Remigio da Varagine

Stefano Fresi – Salvatore

– Salvatore Michal Emerson – Abate Abbone da Fossanova

James Cosmo – Jorge da Burgos

Richard Sammel – Malachia da Hildesheim

Roberto Herlitzka – Alinardo

Sebastian Koch – Barone di Neuenberg

Corrado Invernizzi – Michele da Cesena

Antonia Fotaras – Ragazza dai capelli rossi

Tchéky Karyo – Papa Giovanni XXII

Il nome della Rosa serie tv | Il regista

A dirigere Il nome della Rosa è Giacomo Battiato, classe 1943, che nella sua lunga carriera ha diretto, sempre per la tv, altre fiction-kolossal come “Karol – Un uomo diventato Papa”.

In una recente intervista, Battiato ha sottolineato le differenze tra la sua miniserie e il film del 1986 con Sean Connery: “Il film di Annaud (il regista dell’adattamento cinematografico de Il nome della Rosa, ndr) ha dovuto raccontare il romanzo di Eco nell’arco di due ore, limitandosi per ovvie ragioni alla trama gialla. Noi, grazie alla serialità, abbiamo cercato di rendere il prodotto più ricco possibile, per essere fedeli allo spirito e alla struttura del libro”.

Il nome della Rosa serie tv | Il teaser

Di seguito, il teaser trailer della serie Il nome della Rosa, in onda su Rai 1.

Il nome della Rosa serie tv | Il libro

Come già anticipato, la serie tv Il nome della Rosa è tratta dall’omonimo libro di Umberto Eco, pubblicato nel 1980.

Il romanzo ha ottenuto un grandissimo successo di pubblico e critica, al punto da aggiudicarsi, nel 1981, il Premio Strega. Il nome della Rosa, inoltre, è stato inserito nella lista dei 100 libri del secolo dal quotidiano francese Le Monde.

Il nome della Rosa serie tv | Dove vederlo in diretta tv e in streaming

Il nome della Rosa va in onda, per quattro lunedì di fila, su Rai 1 alle 21.25, completamente gratis. Il primo episodio va in onda il 4 marzo 2019.

A testimonianza di quanto la Rai punti sulla miniserie, Il nome della Rosa viene trasmesso in contemporanea anche in ultra HD su Rai4K, al canale 210.

Per tutti coloro che, al momento della messa in onda, non potranno essere davanti alla tv, non c’è nulla da temere. Il nome della Rosa viene trasmesso anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Sempre su RaiPlay, inoltre, le puntate intere sono disponibili in qualsiasi momento, on demand, a partire dal giorno successivo alla loro messa in onda in prima serata.