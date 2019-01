Un pigmento tossico utilizzato dai tatuatori può provocare il cancro: questo l’allarme lanciato dall’Adiconsum.

L’associazione avvisa i consumatori del pericolo legato ad un particolare tipo di inchiostro impiegato per i tatuaggi, la cui vendita è stata di recente vietata dal Ministero della salute.

Il divieto è diretto contro la vendita e l’utilizzo del pigmento per tatuaggi Caramel, commercializzato dall’azienda americana Eternal Ink.

L’allarme del Ministero è stato lanciato dopo un campionamento eseguito dai Nas di Taranto e dalle analisi compiute dall’Agenzia provinciale per l’Ambiente del Piemonte: i risultati hanno rivelato evidenti tracce di Toluidina 67mg/kg e Anisidina 74mg/kg che rendono i pigmenti non conformi alle regole dettate a livello europeo.

In particolare, il pericolo sembra risiedere nel pigmento Caramel, che come si legge sul sito dell’Adiconsum presenta un rischio di natura chimica/cancerogena.

La raccomandazione quindi è a prestare particolare attenzione ai pigmenti che vengono usati dai tatuatori, altre ad assicurarsi come sempre che il tatuaggio sia eseguito in un ambiente sicuro e attraverso strumenti opportunamente sterilizzati per evitare il rischio infezioni.

L’Associazione ha rilasciato vademecum su come tatuarsi in sicurezza e consiglia di:

rivolgersi solo a centri che garantiscano il rispetto delle norme igieniche e la prevenzione dei rischi sanitari

verificare che i laboratori siano autorizzati, che utilizzino metodi corretti di sterilizzazione degli utensili e che gli inchiostri siano omologati e confezionati in contenitori monodose del tipo “usa e getta”

accertarsi che il tatuatore indossi guanti monouso e mascherina

controllare che la zona di pelle da tatuare sia sana, senza lesioni di alcun tipo

richiedere la fattura al momento del pagamento

curare bene il tatuaggio appena fatto

tenere sotto controllo la zona tatuata e ricorrere al medico se si presentano sintomi come febbre, arrossamento, infiammazione, dolore, ecc.

