Blue Monday, lunedì 21 gennaio sarà il giorno più triste dell’anno: cosa fare per tirarsi su

BLUE MONDAY 21 GENNAIO 2019 – Lunedì 21 gennaio 2019 è il giorno più triste dell’anno, il Blue Monday. Superstizione? Congiuntura astrale? Il terzo lunedì del mese di gennaio per molti potrebbe essere il più triste dell’anno. Ma non disperate: ci sono degli antidoti. Almeno stando a quanto riporta Uala.it, sito e applicazione leader in Italia dedicato al mondo beauty.

> QUI COSA È IL BLUE MONDAY E PERCHÈ NON BISOGNA CREDERCI

Ma quali sono questi antidoti? Il sito ha portato avanti un sondaggio condotto su oltre 300 utenti che hanno generato alcune risposte curiose. Quando l’umore è nero il 37 per cento degli utenti si appella alla compagnia di amici o partner per tirarsi su; poco più di coloro i quali optano per una coccola di bellezza, che sia dal parrucchiere o in una spa (36 per cento). Sgarrare con la dieta? Solo un utente su quattro.

Ad essere più inclini a cercare conforto nella compagnia sono gli uomini: per il 50 per cento del campione maschile una serata con amici o partner è infatti il miglior modo per scacciare la tristezza. Secondo posto per la cioccolata (32 per cento). Il 15 per cento invece, stando al sondaggio, cede alla malinconia e usa lo smartphone per ricontattare l’ex.

> QUI TUTTE LE INFO SULL’ECLISSI DI LUNA DEL 21 GENNAIO 2019

Capitolo donne. Meno sensibili alle lusinghe dei vecchi amori (solo 4 per cento), si concedono molto più volentieri alle mani esperte dei professionisti della bellezza, con il 43 per cento del campione femminile che punta su cambi di look o coccole di vario tipo.

I trattamenti più richiesti in caso di malumore? Manicure, pedicure, ma anche massaggi e sfizi per sentirsi più belle, come l’extension ciglia. Ma il trattamento più prenotato in assoluto è e rimane il taglio donna. Un classico. Ma attenzione: dopo il taglio (drastico), l’umore – spesso – peggiora…

> QUI TUTTE LE NOTIZIE SULLO SCIOPERO DEI MEZZI DEL 21 GENNAIO 2019