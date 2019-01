Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 | Napoli-Sassuolo | Dottoressa Giò | Non è l’arena | Il divo | La porta rossa | Hercules | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 – Non basta a Mediaset il grande ritorno di Barbara D’Urso nei panni della Dottoressa Giò, a 20 anni di distanza dalla prima messa in onda, per vincere la battaglia degli ascolti di ieri sera.

Lo scettro di programma più visto della domenica sera del piccolo schermo è andato infatti alla partita di Coppa Italia tra Napoli e Sassuolo, trasmessa in diretta su Rai 1. Il match del San Paolo è stato visto da 3.534.000 spettatori, pari al 14.1% di share.

Su Canale 5, invece, la fiction con al centro Barbarella si è fermata a 3.046.000 ascolti, raggiungendo il 12.6%.

Il terzo programma della serata è stato Non è l’Arena, su La7, con il 9.2% con 1.758.000 spettatori. Il programma di Massimo Giletti è stato premiato dal pubblico anche per la presenza in trasmissione del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

A seguire, su Italia 1, il film Hercules – La leggenda ha inizio, che ha ottenuto 1.817.000 ascolti con il 7.5% di share. Subito dietro altre due pellicole, trasmesse sui canali Rai: La Porta Rossa, sul 2, ha catturato l’attenzione di 1.606.000 spettatori (6.6%), mentre Il divo, il film di Paolo Sorrentino su Giulio Andreotti trasmesso su Rai 3, ha toccato 1.403.000 spettatori, pari al 6%.

Su Rete 4 Inside Man è stato visto da 1.008.000 spettatori con il 5% di share, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha interessato 805.000 spettatori (3.7%). Sul Nove, infine, Camionisti in Trattoria ha segnato l’1.8%, con 467.000 spettatori.

Ascolti tv domenica 13 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time

Canale 5, complice l’assenza di concorrenza dovuta alla partita di Coppa Italia sulla Rai, si aggiudica invece la fascia Access prime time con Paperissima Sprint, che ha registrato una media di 3.896.000 spettatori e uno share del 15.2%. A seguire Grazie dei Fiori, su Rai 3, con 2.021.000 spettatori e un buon 8% di share. Terzo programma Stasera Italia Weekend, su Rete 4, con 1.059.000 spettatori (4.2%). Su Italia 1 CSI ha interessato 891.000 spettatori (3.5%), mentre su Tv8 4 Ristoranti ha raggiunto il 3.1% con 780.000 spettatori. Sul Nove, Camionisti in Trattoria ha convinto solo 407.000 persone (1.6%).

Ascolti tv: come funziona l’Auditel

Auditel ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale). Applicando una rigorosa metodologia statistica,ha costruito un campione rappresentativo della popolazione italiana (tutti gli individui d’età superiore ai 4 anni, dati ISTAT, residenti sul territorio nazionale). Questo campione continuativo (panel) costituisce una specie di “condensato” dell’intera popolazione con le sue diverse caratteristiche geografiche, demografiche e socioculturali. Un apparecchio elettronico, il meter, rileva automaticamente ogni giorno, minuto per minuto, l’ascolto di tutti i canali di qualunque televisore che sia in funzione nell’abitazione delle famiglie campione. I “sistemi meter” sono ormai utilizzati, per la loro affidabilità, in tutti i paesi più avanzati.