Sondaggi politici: si allarga il divario tra Lega e M5S, sale il Pd

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Tre sondaggi elettorali sono stati diffusi nelle ultime ore: uno condotto da Swg per il TgLa7, uno realizzato dall’istituto BiDiMedia e uno da Winpoll. Ecco le intenzioni di voto degli italiani a quattro mesi dalle elezioni europee [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Ultimi sondaggi politici – Sondaggio Swg per TgLa7

Secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7, nell’ultima settimana il Movimento Cinque Stelle ha visto calare di ben un punto percentuale il proprio consenso, scendendo dal 26,3 al 25,2 per cento.

Stabile invece la Lega, che si conferma largamente la prima forza politica del paese, con un bottino di voti stimato al 32,2 per cento. Del resto, alcune rilevazioni danno il partito di Matteo Salvini come primo partito anche a livello europeo.

Secondo il sondaggio Swg, anche il Pd è stabile al 17,3 per cento, mentre Forza Italia viene data all’8,2 e Fratelli d’Italia al 4,2 per cento.

Ultimi sondaggi politici – Sondaggio BiDiMedia

Il sondaggio elettorale di BiDiMedia stima il vantaggio della Lega sul M5S in circa 5 punti, con il partito di Salvini a quota 30,8 per cento e quello di Di Maio al 25,6 per cento. Entrambe le forze di governo, però, nelle ultime settimane hanno perso consenso.

Quanto agli altri partiti, si segnala invece l’exploit del Partito democratico, che secondo questa rilevazione fa un balzo di quasi due punti arrivando al 18,7 per cento, mentre Forza Italia sarebbe al 9,3 per cento.

Ultimi sondaggi politici – Sondaggio Winpoll

Secondo il sondaggio Winpoll, la Lega gode di un consenso stimato al 32,4 per cento, a fronte del 24,5 per cento: il solco tra Salvini e Di Maio, in pratica, sarebbe di quasi 8 punti.

La rilevazione ha provato a stimare quanto prenderebbe un eventuale nuovo partito guidato dall’ex segretario del Pd Matteo Renzi e il dato emerso sfiora il 9 per cento, con il Partito democratico che contestualmente scenderebbe al 12,5 e Forza Italia sarebbe all’8,9 per cento.