Cesare Battisti catturato: e adesso cosa succede?

Cesare Battisti ultime notizie | Cosa succede adesso

Cesare Battisti ultime notizie – Dopo l’arresto in Bolivia, la sorte di Cesare Battisti è segnata: l’ex terrorista è atteso in Italia per le 12:30 del 14 gennaio 2019: si chiude così una latitanza all’estero che durava da oltre trent’anni. L’estradizione è vicina [Il video girato poco prima dell’arresto].

“Cesare Battisti rientrerà in Italia nelle prossime ore, con un volo in partenza da Santa Cruz e diretto a Roma”, ha scritto su Facebook il premier Giuseppe Conte, dopo aver sentito telefonicamente il presidente brasiliano Jair Bolsonaro. “Siamo soddisfatti di questo risultato che il nostro Paese sta aspettando da troppi anni”, ha aggiunto Conte [Chi è Cesare Battisti].

L’ex terrorista, dunque, arriverà in Italia direttamente dalla Bolivia senza prima fare tappa in Brasile. L’atterraggio a Roma è previsto per le 12:30 di lunedì 14 gennaio.

“Se Battisti dovesse venire estradato direttamente dalla Bolivia non possiamo intervenire in alcun modo”, ha dichiarato l’avvocato dell’ex terrorista, Igor Tamasauskas. “Se torna in Brasile cercheremo di fare qualcosa, dobbiamo aspettare e vendere cosa succederà” [Perché Battisti non sconterà l’ergastolo].

Estradizione e carcere – Filipe Martins, consigliere speciale del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, ha scritto su Twitter: “Il terrorista italiano Cesare Battisti è stato arrestato in Bolivia e sarà presto portato in Brasile, da dove verrà probabilmente mandato in Italia, così da poter scontare l’ergastolo secondo la decisione della giustizia italiana”.

Il ministro degli Esteri brasiliano, Ernesto Araujo, ha confermato che “i ministeri della Giustizia e degli Esteri stanno prendendo tutte le misure necessarie, in collaborazione con i governi della Bolivia e dell’Italia, per adempiere l’estradizione di Battisti e consegnarlo alle autorità italiane”.

Il ministro della Giustizia italiano, Alfonso Bonafede, ha spiegato che, una volta rientrato in Italia, Battisti “sarà portato nel carcere più vicino allo scalo di atterraggio”. “Probabilmente sarà Rebibbia”, ha aggiunto Bonafede.

Battisti, condannato all’ergastolo per quattro omicidi e altri reati, non sconterà tuttavia la pena del carcere a vita in virtù di un accordo stipulato nel 2017 tra Italia e Brasile.

Come spiegato ad HuffingtonPost da Raffaele Piccirillo, ex direttore degli Affari di Giustizia del ministero, l’intesa prevede che, una volta estradato, a Battisti sarà applicata la pena massima prevista dall’ordinamento giuridico brasiliano, che non è l’ergastolo, bensì una reclusione di 30 anni.

