Flat Tax 2019, regime forfettario: tutto quello che deve sapere un titolare di partita Iva

REGIME FORFETTARIO 2019 – Per chi è un professionista titolare di una partita Iva è di fondamentale importanza aggiornarsi sulle ultime novità riguardanti i regimi fiscali a seguito dell’introduzione della Flat Tax.

Il regime forfettario è stato originariamente introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere modificato con la Legge di stabilità 2017 e, infine, con la Legge di bilancio 2019. Questo, andando a sostituire i precedenti regimi agevolati, è perciò diventato il nuovo regime naturale per tutti quelli che cominciano un’attività di impresa, arte o professione, o che la svolgono già. Al fine di poterlo applicare devono essere posseduti determinati requisiti.

Ma, prima di tutto, che cos’è il regime forfettario? Come funziona? Quali sono i requisiti per accedervi e le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2019?

Regime forfettario 2019 | Cos’è e come funziona

Il regime forfettario è un particolare regime fiscale attraverso il quale si può usufruire di una partita Iva agevolata. Come già anticipato esso è stato introdotto con la Legge di stabilità 2015, per poi essere completamente riformato l’anno successivo. Infine, le ultime modifiche che lo riguardano sono contenute nella Legge di bilancio 2019.

Con il regime forfettario il reddito di un titolare di partita Iva viene tassato a forfait, sulla base cioè di un indice di redditività che cambia sulla base del tipo di attività svolta dal contribuente.

Ma quali sono, quindi, le modifiche introdotte dall’ultima manovra finanziaria anche alla luce della nuova flat tax?

Dal 1 gennaio 2019, infatti, ci sono nuovi requisiti di accesso, permanenza e tassazione per quanto riguarda le partite Iva che utilizzano questo regime fiscale agevolato; in merito ai requisiti di accesso, l’adesione al regime forfettario è concessa a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professione, che nell’arco dell’anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) non superiori a 65 mila euro.

Sono stati aboliti, sempre per effetto della nuova manovra finanziaria, i limiti differenziati in base al codice ATECO: se infatti vengono esercitate contemporaneamente attività contraddistinte da differenti codici attività (gli ATECO, per l’appunto) si considera il limite più elevato dei ricavi relativi alle varie attività.

Per quanto riguarda il meccanismo di tassazione da applicare su ricavi e compensi per i soggetti fiscali che applicano il forfettario, con l’introduzione della flat tax le partite Iva con un fatturato fino a 65 mila euro sono soggette al 15 per cento. Se invece il reddito annuo è tra i 65 mila e i 100 mila euro, dal 2020 in poi la tassazione sale al 20 per cento. Se l’attività è invece una start up, la tassazione prevista è del 5 per cento.

Coloro che applicano questo regime, per altro, sono titolati ad usufruire di un regime di maggior favore anche in ambito previdenziale; ad essi viene cioè applicata una riduzione del 35 per cento sulla contribuzione dovuta ai fini previdenziali a seguito di specifica richiesta all’Inps.

Per quanto riguarda, infine, le partite Iva con regime dei minimi, chi non ha superato i cinque anni di applicazione ed è ancora sotto i 35 anni di età può continuare ad applicare l’imposta sostitutiva al 5 per cento (sempre nel rispetto dei limiti nei ricavi e delle condizioni dei minimi).

Ulteriori novità circa questo regime introdotte con la Manovra 2019, inoltre, riguardano l’abolizione del limite di 5 mila euro lordi per l’acquisizione di lavoro dipendente, accessorio, co.co.pro., associazione in partecipazione e lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore, di quello di 20 mila euro per l’acquisto di beni mobili strumentali e, infine, di quello di 30 mila euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati percepiti nell’anno precedente.

Regime forfettario 2019 | Requisiti di accesso

La Legge di bilancio 2019 ha introdotto alcune modifiche anche per quanto riguarda i requisiti di accesso al regime forfettario. Dal 1 gennaio 2019, infatti, possono accedere a questo regime fiscale agevolato tutte le persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professione che, nell’anno precedente (in questo caso il 2018):

hanno conseguito ricavi o percepito compensi entro il limite massimo di 65 mila euro (non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro)

(non più, quindi, entro i 25 e i 50 mila euro) non abbiano partecipazioni a società di persone, associazioni o imprese familiari

non abbiano il controllo di Srl o associazioni in partecipazione che esercitano attività direttamente o indirettamente connesse con quelle svolte dal soggetto titolare del regime forfettario

Al contrario, per quanto riguarda le clausole di esclusione, non possono accedere al regime forfettario le partite Iva che:

hanno una contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni, imprese familiari o società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quelle del soggetto che applica il forfettario;

esercitano un’attività prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro nei 2 periodi d’imposta precedenti (ovvero nei confronti di persone comunque riconducibili agli stessi datori di lavoro);

non risiedono in Italia (a meno che non provengano da un paese membro dell’Ue o appartenente allo spazio economico europeo e producano almeno il 75 per cento del loro reddito complessivo nel territorio nazionale);

in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricato (o porzioni di esso), di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi.

Regime forfettario 2019 | Quali sono gli obblighi e quali gli esoneri?

Nel caso in cui, quindi, un soggetto fiscale, dopo aver attentamente valutato costi e benefici, scelga di aderire al regime forfettario, è obbligato a:

numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali

certificare e conservare i corrispettivi

presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie

versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni all’interno dell’Ue e ai servizi ricevuti da non residenti con applicazione del reverse charge (questo, nello specifico, è da valutare caso per caso anche in base al volume di ricavi e alle normative vigenti)

conservare le fatture ricevute ed emesse

Mentre è esonerato:

dal versamento dell’Iva (di contro, naturalmente, non è possibile detrarre l’Iva a credito)

dalla registrazione delle fatture emesse e dei corrispettivi

della registrazione degli acquisti

della tenuta e conservazione dei registri

della dichiarazione e comunicazioni Iva

della comunicazione dati fatture (il cosiddetto spesometro)

della comunicazione black list

della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute

della fatturazione elettronica (ad ogni modo, anche se non esiste un obbligo come per altri professionisti, è possibile usufruire di questo strumento)

Regime forfettario 2019 | I coefficienti di redditività e calcolo

Infine: come si calcola la flat tax con il regime forfettario? Al fine di calcolare il reddito imponibile di un soggetto fiscale in regime forfettario è necessario applicare al volume complessivo dei ricavi e compensi percepiti il coefficiente di redditività relativo al proprio codice attività (ATECO). Qui di seguito i coefficienti per le differenti tipologie di attività:

Commercio al dettaglio e all’ingrosso: 40 per cento

Servizio di alloggio e ristorazione: 40 per cento

Industrie alimentari e delle bevande: 40 per cento

Commercio di alimenti e bevande: 40 per cento

Commercio ambulante non alimentare: 54 per cento

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78 per cento

Altre attività economiche: 67 per cento

Costruzione e attività immobiliari: 86 per cento

Intermediari del commercio: 62 per cento

Dalla cifra ottenuta, poi, vanno sottratti i contributi obbligatori ai fini previdenziali. A questo punto verrà ottenuta la base imponibile alla quale applicare la flat tax al 15 per cento.

Infine, quali sono le scadenze per il versamento delle tasse per le partite Iva in regime forfettario? Devono essere osservate, sostanzialmente, le stesse date per le scadenze Irpef, quindi: