La Compagnia del Cigno seconda puntata | 8 gennaio 2019 | Anticipazioni

LA COMPAGNIA DEL CIGNO SECONDA PUNTATA – L’8 gennaio 2019 va in onda la seconda puntata della nuova serie tv di Rai 1, La Compagnia del Cigno, la serie tv di Ivan Cotroneo con Anna Valle, Alessio Boni, Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Roja e tanti giovani attori.

“Questo progetto nasce per raccontare talento, entusiasmo e determinazione di una generazione di adolescenti magnifica e splendente, molto spesso incompresa dagli adulti”, le parole del regista Ivan Cotroneo.

La Compagnia del Cigno seconda puntata | Anticipazioni

Il primo concerto – Marioni convoca alcuni studenti del Conservatorio per l’imminente arrivo del Maestro Ruggero Fiore. I ragazzi vengono esonerati dalle lezioni “normali” per potersi preparare al meglio. In particolare Marioni chiede a Barbara di lasciar perdere il liceo per concentrarsi sulla musica e assegna a lei, Sara, Matteo e Domenico alcuni brani da esibire durante il concerto. Tutto precipita però quando Barbara, a causa di un’esecuzione mediocre, viene cacciata dall’orchestra…

La scelta di Barbara – Barbara oppressa dagli impegni crolla: la ragazza non regge più la pressione e vaga per la città fingendo di essere in Conservatorio per non deludere la madre. Nonostante l’aiuto dei ragazzi, però si sente sempre più sola. Nel frattempo Matteo salta gli appuntamenti con la psicologa. L’arrivo di Ruggero Fiore porta una ventata di tranquillità: i ragazzi infatti si sentono incoraggiati dai nuovi metodi d’insegnamento. Ma ben presto si renderanno conto che la severità di Morioni è dettata solo dall’amore e dalla dedizione per la musica.

La Compagnia del Cigno seconda puntata | Rai 1 | Streaming e diretta tv

La serie tv La Compagnia del Cigno va in onda dal 7 gennaio 2019 in chiaro, quindi completamente gratis, su Rai 1 in prima serata. Ogni puntata prevede due episodi da 50 minuti l’uno.

Gli episodi saranno visibili anche in diretta streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione (che si può effettuare anche tramite Facebook), RaiPlay.

Vi siete persi qualche episodio? Tranquilli. Sempre su RaiPlay è possibile vedere tutti gli episodi, anche a giorni di distanza dalla messa in onda, grazie alla funzione on demand.

