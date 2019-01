“Buon anno, Frizzi!”. È stata questa l’esclamazione infelice, detta altrimenti gaffe, di Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me, programma in onda su Rai 1, durante la trasmissione del 2 gennaio 2019 ha ricordato con la showgirl Elisabetta Gregoraci la scomparsa del conduttore romano, morto circa un anno fa.

Probabilmente è stata la distrazione a far pronunciare quella frase alla padrona di casa. Ma le parole della Balivo hanno comunque indignato il web. Sui social c’è chi ha preso le parti della conduttrice e chi si è scagliato contro: alcuni utenti non hanno gradito gli auguri di Buon anno rivolti a una persona che non c’è più. Altri, però, hanno sostenuto che la Balivo voleva semplicemente omaggiare il suo ex collega.

La morte di Fabrizio Frizzi

La televisione ha pianto a lungo la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il conduttore televisivo è morto il 26 marzo 2018 all’età di 60 anni.

Frizzi era un personaggio popolarissimo, amato dal pubblico per la sua simpatia e semplicità. Un galantuomo, che sapeva rendersi familiare ai telespettatori con uno stile garbato, educato, mai sopra le righe.

“Aprire gli occhi venendo a sapere che Fabrizio Frizzi li ha chiusi per sempre è stato terribile. Se ne va un amico carissimo e un grande collega, ma soprattutto una persona buona”, aveva scritto subito dopo la notizia Giancarlo Magalli sul suo profilo Facebook.

Il conduttore romano è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Già il 23 ottobre 2017 era stato colto da un malore, un’ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma L’eredità. (Qui l’ultima intervista di Fabrizio Frizzi).

Ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma, era stato dimesso alcuni giorni dopo. Frizzi era tornato in televisione a dicembre, sempre alla guida del programma di Rai 1. Ma la volta successiva l’emorragia cerebrale gli è stata fatale.