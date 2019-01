Italia sotto la neve. Come previsto nevica dalla serata di mercoledì 2 gennaio e l’ondata di maltempo e gelo durerà fino a tutta la giornata di venerdì 4 gennaio.

Neve in Italia, allerta della Protezione civile

La Protezione civile ha diramato un avviso che prevede nevicate su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 metri con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare e apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane.

Dal tardo pomeriggio di giovedì 3 gennaio si prevede, inoltre, “il persistere di venti da forti a burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di giovedi 3 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, su gran parte del Molise e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie.

Neve in Italia, il piano di Ferrovie dello Stato

In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, il Gruppo FS Italiane ha attivato per la giornata di oggi, giovedì 3 gennaio, la fase di emergenza dei Piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania.

In queste regioni i servizi commerciali regionali saranno ridotti mediamente del 30 per cento anche per forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe aggravare la situazione con particolari accumuli di neve.

Neve in Italia | Le città dove nevicherà

Molte province italiane saranno oggetto di fitte nevicate. Ecco dove è prevista la neve nelle prossime ore:

Neve Marche

Neve Pesaro Urbino – tra i 5 e gli 8 centrimentri

Neve Ancora – dai 2 ai 15 centimetri

Neve Macerata – dai 5 ai 25 centimetri

Neve Fermo – dai 5 ai 25 censimenti

Neve Ascoli Piceno – dai 5 ai 30 centimetri

Neve Umbria

Neve Terni – dai 5 ai 10 centimetri;

Neve Abruzzo

Neve L’Aquila – dai 15 ai 70 centimetri

Neve Chieti – dai 15 ai 70 centrimetri

Neve Teramo – dai 5 ai 45 centimetri

Neve Pescara – dai 2 ai 25 centimetri

Neve Lazio

Neve Rieti – dai 5 ai 10 centrimetri

Neve Molise

Neve Campobasso – dai 15 ai 60 centimetri

Neve Isernia – dai 15 ai 60 centimetri

Neve Puglia

Neve Foggia – dai 2 ai 20 centimetri

Neve Bari – dai 6 ai 25 centimetri

Neve Andria-Barletta-Trani – dai 5 ai 25 centimetri

Neve Brindisi – dai 2 ai 25 centimetri

Neve Taranto – dai 4 ai 20 centimetri

Neve Lecce – dai 2 ai 10 centimetri

Neve Campania

Neve Benevento – dai 6 ai 18 centimetri

Neve Avellino – dai 6 ai 18 centimetri

Neve Basilicata

Neve Potenza – dai 5 ai 30 centimetri

Neve Matera – dai 5 ai 30 centimetri

Neve Calabria

Su tutta la Regione neve dai 20 ai 30 centimetri oltre quota 500 metri.

Neve Sicilia

Neve su Messina, Madonie, Palermo, Enna, Caltanissetta e Catania dai 20 ai 50 centimetri oltre quota 500 metri.