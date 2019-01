L’ex presidente dell’Iss Ricciardi attacca il governo: “Posizioni antiscientifiche, mi sono dovuto dimettere”

A fine dicembre 2018 il presidente dell’Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi ha annunciato le sue dimissioni , come già anticipato in una lettera inviata alla ministra della Sanità, Giulia Grillo.

“Quando dice che per lui, da padre, i vaccini sono troppi, inutili e dannosi, questo non è solo un approccio ascientifico. È antiscientifico. Cosa sarebbe di troppo, cosa sarebbe inutile o dannoso questo esponente del governo non lo ha detto”.

L’ex presidente condanna anche le false informazioni date da alcuni esponenti del governo in relazione ai migranti: dire che portano malattie “è senza fondamento e mette in difficoltà le istanze tecniche, costrette a una specie di autocensura per non contraddire il livello politico”.

Secondo Ricciardi il governo giallo-verde ha adottato la stessa politica dell’amministrazione populista americana che evita di usare il termine “basato su prove scientifiche” per allinearsi ai propri elettori.