La notizia sul sequel di Call me by your name (Chiamami col tuo nome) è stata confermata il 4 dicembre 2018, quando André Aciman, scrittore del romanzo da cui è stato tratto il film, ha annunciato su Twitter in modo inequivocabile che torneremo a leggere di Elio e Oliver, i due protagonisti.

“In realtà mi piacerebbe un sequel di Chiamami col tuo nome. Infatti ne sto scrivendo uno“, aveva twittato lo scrittore statunitense. In barba a quanto aveva affermato lo sceneggiatore del film, James Ivory, che recentemente si era dichiarato convinto del contrario, Aciman toglie ogni dubbio e conferma che un sequel ci sarà.

Ma ora sono usciti anche dettagli precisi sul sequel del film di Chiamami col tuo nome, ed è stato lo stesso regista Luca Guadagnino a rivelarli.

In una recente intervista Guadagnino è tornato a parlare del secondo capitolo del film. Call me by your name “2” sarà ambientato a Parigi, e non a Berlino come si vociferava.

A BadTaste.it il regista ha anticipato anche che la scena di apertura del sequel del film riprenderà proprio da quella straziante finale. Quella in cui Elio piange, ma questa volta il personaggio interpretato da Timothée Chalamet verserà le lacrime guardando un film del regista francese Paul Vecchiari, Once More.

Da questo particolare si può dedurre anche che il sequel di Chiamami col mio nome inizierà a Parigi proprio nel 1988, anno di uscita di Once More. E potrebbe concludersi come si diceva a Berlino, nel 1989, a ridosso del crollo del muro.

Un altro dettaglio che ha rivelato Guadagnino è sull’attrice Dakota Johnson, famosa per il film campione d’incassi 50 sfumature, nel sequel di Chiamami col tuo nome potrebbe interpretare la moglie di Oliver.