Elezioni italiane 2018 | Tutte le ultime notizie in tempo reale | Le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

Martedì 24 aprile – ore 18.45: Di Maio: “Oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui”. Il leader del M5s chiude a Salvini. Il Pd si apre al dialogo:

Il leader del M5s ha chiuso il forno alla Lega, dichiarando chiusa la trattativa con il partito di Matteo Salvini, così come era stato chiesto dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina. In questo modo si apre un altro scenario politico: è possibile un’alleanza tra Cinque stelle e Pd ora? Martina ha detto che serve coinvolgere la dirigenza del partito per valutare la possibilità di un accordo con M5S. Qui le ultime notizie dalle Consultazioni per il nuovo governo.

Oggi alle 15:30 Martina aveva parlato con Roberto Fico, presidente della Camera a cui Sergio Mattarella ha affidato un mandato esplorativo. Alle 18 è cominciato il secondo incontro con i 5 Stelle. Dunque, ecco perché alla fine il Pd potrebbe davvero appoggiare un governo M5s. Cosa ha detto Di Maio:

Negli ultimi mesi abbiamo fatto tutti i tentativi per formare un Governo, in 50 giorni abbiamo proposto in tutte le forme alla Lega di Salvini di sedersi ad un tavolo per stilare un contratto di Governo che mettesse al centro i problemi degli italiani.

Ma la Lega ha deciso di condannarsi all’irrilevanza per il bene del suo alleato, invece che andare al Governo per il bene degli Italiani. Ed è chiaro che l’ipotesi di Governo del centrodestra è fallita, fallimento certificato anche dall’incarico non andato a buon fine della Presidente Casellati. Quindi oggi dico in modo ufficiale che qualsiasi discorso con la Lega si chiude qui.

Prendiamo atto del segnale di apertura da parte del segretario del Pd Martina. Voglio chiarire che abbiamo detto al Presidente Roberto Fico che ce lo ha chiesto, che manteniamo la linea che abbiamo dato un mese fa: disponibili a discutere di temi, a redigere un contratto di Governo, ma senza svilire i nostri valori e le nostre più grandi battaglie: costi della politica, ambiente, reddito di cittadinanza, lotta al business dell’immigrazione, pensioni e aiuti alle imprese, lotta alla corruzione. Un contratto di Governo che sottoporremo anche ai nostri iscritti sulla piattaforma Rosseau. Il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico, il MoVimento 5 Stelle e la Lega, il MoVimento 5 Stelle e qualsiasi altro partito sono e rimangono alternativi. E questo lo dico perchè lo sento profondamente, perchè rispetto i nostri elettori e perchè rispetto gli elettori dei partiti. Nessuna forza politica nella situazione attuale può fare da sola. Comunque la si metta, chiunque ci accompagni in questo percorso firmando il contratto, è chiaro che il MoVimento 5 Stelle al governo è una novità assoluta per il nostro Paese e come stiamo dimostrando porteremo al governo un nuovo metodo, improntato alla trasparenza al rispetto del mandato elettorale, alla meritocrazia e alla moralità su tutto ciò che riguarda la cosa pubblica. Di questo io mi faccio garante. Tra noi e il Pd ci sono profonde differenze e una storia molto difficile alle spalle. Ma se riusciremo a mettere al centro i cittadini e il bene della Nazione, a definire gli obiettivi che tirano fuori dal pantano le famiglie e le imprese, noi ci siamo. Sui temi noi ci siamo. Quindi chiedo al Pd di venire al tavolo per iniziare a capire se ci siano convergenze sui temi, per poi eventualmente passare alla stesura del contratto di Governo. Voglio chiarire una cosa: non esiste per noi alcuna fiducia a Governi tecnici, istituzionali, di scopo, di garanzia, del Presidente o altro. Quindi se fallisce anche questo tentativo, il Paese dovrà affrontare nuove elezioni. Deciderà il Presidente della Repubblica, ma qualora non dovesse riuscire questo ultimo tentativo, per noi si dovrà tornare al voto. Grazie a tutti.

Lunedì 23 aprile – Ore 10.30 – Oggi Fico incontra le delegazioni di Pd e M5s. Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver ricevuto il mandato esplorativo dal capo dello stato Sergio Mattarella, oggi riceverà a Montecitorio le delegazioni del Pd e del Movimento Cinque Stelle.

L’incarico di Fico è infatti finalizzato a cercare un’intesa tra i dem e i pentastellati. La delegazione del Pd verrà ricevuta da Fico alle 14.30. Seguirà una dichiarazione alla stampa dei dirigenti dem.

Alle 18 sarà il turno del Movimento Cinque Stelle. Fico dovrà riferire a Mattarella l’esito delle consultazioni nella giornata di giovedì 26 aprile. Nonostante qualche timido segnale di apertura arrivato dal segretario reggente del Pd Maurizio Martina, al momento l’accordo tra i dem e i pentastellati per la formazione di un governo appare molto difficile.

L’ex segretario del partito Matteo Renzi controlla ancora, infatti, la maggior parte dei parlamentari, ed è da sempre ostile a un’intesa con i grillini.

ore 12.00 – Gelmini: “Centrodestra è in ottimo stato di salute”. “La bellissima vittoria in Molise rappresenta l’ennesima dimostrazione dell’ottimo stato di salute della coalizione di centrodestra. Altro che artifizio elettorale, caro Di Maio, la nostra area politica è forte, competitiva, credibile, e ancora una volta è stata premiata dai cittadini nelle urne”, ha scritto in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

Di Maio: “Il voto in Molise conferma la voglia di cambiamento”. Luigi Di Maio, leader del Movimento Cinque Stelle, ha commentato così su Facebook i risultati delle elezioni molisane: “Questo risultato è la dimostrazione che una larga parte del paese ci chiede con forza di archiviare la vecchia politica e di far partire un governo del cambiamento. Non intendo lasciare questa richiesta inascoltata. Rimaniamo concentrati su questo obiettivo, fiduciosi di poter arrivare a dare al paese un governo che finalmente lavori per i cittadini”.

ore 11.00 – In Molise ha vinto il centrodestra. Il nuovo governatore della regione Molise è Donato Toma, candidato di Forza Italia, Lega Nord, Fratelli d’Italia e altre liste. Qui i risultati definitivi. Toma si è affermato con il 43,7 per cento dei voti, mentre il suo principale sfidante, Andrea Greco, sostenuto dal Movimento Cinque stelle, è staccato di cinque punti, al 38,5 per cento. Il Movimento Cinque Stelle è il partito più votato, con il 31,7 per cento dei voti. Nel centrodestra comanda Forza Italia con il 9,4 per cento, mentre la Lega è all’8,3 per cento.

Domenica 22 aprile – ore 23.30 – Regionali Molise, urne chiuse: affluenza alle 19 pari al 38,7%. Chiuse le urne in Molise per le elezioni regionali 2018. Circa 331mila aventi diritto al volto scelgono il successore del presidente uscente Paolo Frattura (PD) e rinnovare i consiglieri regionali, 20 in tutto. Qui i candidati.

L’affluenza alle 19 pari 38,69 per cento (alle 12 si attestava al 15,17 per cento). • È testa a testa tra M5s e centrodestra. Per i risultati definitivi bisognerà attendere la mattina di lunedì 23 aprile.

ore 12.15 – Parlamento, in vacanza fino al 7 maggio. L’aula della Camera e quella del Senato resteranno chiuse dal 18 aprile fino al 7 maggio per un lungo ponte di festa.

In questo modo i neoeletti deputati nelle elezioni dello scorso 4 marzo godranno di 15 giorni di vacanza dovuti alle festività del 25 aprile, del 1 maggio, e al fatto che le Commissioni ordinarie di Montecitorio e Palazzo Madama non sono ancora composte, non essendo formalizzata alcuna maggioranza.

Gli unici a ritornare a lavoro il 23 aprile saranno i membri delle Commissioni speciali, per poi sospendere le attività e riprenderle nel mese di maggio. Dall’inizio della diciottesima legislatura i senatori hanno lavorato in totale 12 ore e 56 minuti.

Negli stessi giorni ai senatori è stato accreditato il primo stipendio da parlamentari: più di 13 mila euro, paga superiore a quella normale perché va conteggiata anche una settimana di marzo. A fine mese arriverà lo stipendio anche ai deputati: in tutto 14mila euro.

ore 15.30 – Di Maio: “Con Salvini si possono fare grandi cose” – “Con Salvini si possono fare grandi cose, con la Lega possiamo fare un buon lavoro. So benissimo il momento politico che la Lega sta passando. Ho avuto modo di testare la sua affidabilità per quanto riguarda le alte cariche del Parlamento e sono sicuro che la Lega, se sottoscriverà il contratto con il M5S , terrà fede ai patti. Aspettiamo le deduzioni del presidente della Repubblica. Ma io ce la metterò tutta”, ha detto Luigi Di Maio in occasione del Salone del Mobile a Milano.

– Alla Camera sono stati ripartiti 607 seggi sui 630 disponibili. La quota più consistente premia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,66% delle preferenze, 133 deputati.

– Matteo Renzi si è dimesso da segretario del PD.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).