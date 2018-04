Elezioni italiane 2018 | Tutte le ultime notizie in tempo reale | Le ultime news, le previsioni e le anticipazioni (aggiornare continuamente la pagina)

8 aprile – 18.00 – Vertice Arcore, Salvini frena e prende le distanze: “Continuerò a parlare con altri, a cominciare da Di Maio. Escludo solo il Pd”. A meno di due ore dalla pubblicazione del comunicato diffuso in seguito al vertice di Arcore – con cui Berlusconi, Salvini e Meloni avevano detto che “la formazione del governo e l’indicazione del premier spetta a noi” – il leader della Lega frena e prende le distanze. “In settimana continuerò a dialogare con altri (a cominciare da Di Maio), l’unica cosa che escludo è di fare un governo insieme al Pd, che ha fatto disastri negli ultimi sei anni. Se ci saranno i numeri per governare sarò orgoglioso di farlo, altrimenti meglio tornare ad ascoltare gli italiani”. Ecco il suo messaggio completo nel posto Fb qui sotto:

8 aprile – 16.15 – Vertice centrodestra ad Arcore, Berlusconi, Salvini e Meloni in coro: “La formazione del nuovo governo spetta a noi”. Un comunicato detta la linea.:”Dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo. I tre leader rivendicano la necessità che dopo anni di governi nati da giochi di palazzo, il prossimo esecutivo sia rispettoso della volontà espressa dai cittadini nelle elezioni dello scorso quattro marzo. Quasi il 40 per cento degli italiani ha scelto di dare la propria fiducia ai partiti del centrodestra ai quali oggi spetta, indubbiamente, il compito di formare il governo. Gli elementi dai quali i tre leader non intendono prescindere sono un presidente del Consiglio espressione dei partiti di centrodestra, l’unità della coalizione e il rispetto dei principali punti del programma sottoscritto prima del voto, quali il taglio delle tasse, incentivi al lavoro, il blocco dell’immigrazione clandestina, garanzie per la sicurezza dei cittadini e sostegno alle famiglie”.



8 aprile – 15.00 – Ultimi sondaggi politici elettorali elezioni 2018: L’ultimissimo sondaggio effettuato dall’istituto Tecné fotografa queste intenzioni di voto. Eccole.

8 aprile – 12.30 – Di Maio a Salvini: “No a governi-ammucchiata”. Il leader del M5Ss Luigi Di Maio ha parlato oggi domenica 8 aprile: “Capisco che Salvini abbia difficoltà a sganciarsi da Berlusconi, ma da Arcore non può partire nessuna proposta di cambiamento. Non esiste un governo di cambiamento ma solo un governo-ammucchiata. Per noi questo film non esiste”.

“Non è un governo di cambiamento che immaginiamo quello che chiede Salvini, cioè un governo ammucchiata con dentro Meloni, Salvini, Berlusconi e il M5s. Questa è la sua idea, non può essere la nostra. Se stanno immaginando questo film per noi non esiste perché il nostro obiettivo è mandare avanti le lancette, non mandarle indietro”, ha concluso intervenendo in video in diretta su Facebook.

7 aprile – 12.00 – Di Maio apre al Pd. Martina: “Ancora troppa ambiguità”. Renzi: no al dialogo. In una intervista rilasciata al quotidiano Repubblica, il leader del M5s Luigi Di Maio mostra segnali d’apertura verso il Pd, chiedendo ai dem di “deporre l’ascia di guerra”.

Il segretario democratico Maurizio Martina gli ha risposto: “L’autocritica nei toni è apprezzabile, l’ambiguità politica rimane evidente. Noi continuiamo a pensare che la differenza la fanno i contenuti e sui contenuti abbiamo presentato anche al Quirinale il nostro percorso e la nostra agenda fondamentale per il Paese. Da questo punto di vista non vedo grandi novità. Quel che è certo è che centrodestra e M5s devono dire chiaramente al Paese oltre che alle altre forze politiche cosa intendono fare. Il tempo dell’ambiguità è finito. Se dobbiamo discutere di cosa dobbiamo fare per il Paese noi ripartiamo dai temi sociali, dall’occupazione, dal lavoro dalle grandi questioni europee, da temi delicati come il governo dei fenomeni migratori, da questioni essenziali come il rilancio di tutta la politica di sostegno agli investimenti e alla crescita. Abbiamo avanzato delle proposte concrete, la prima è il raddoppio immediato del reddito di inclusione. Noi continuiamo a lavorare così”.

Continua invece la linea dura di Matteo Renzi, che non è in alcun modo favorevole al dialogo con i cinque stelle.

6 aprile – ore 16.30 Berlusconi e Meloni accolgono l’invito di Salvini – “Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Salvini, Meloni e Silvio Berlusconi”. È questo il contenuto di una nota del leader di Forza Italia Sivlio Berlusconi, che ha quindi accolto l’invito lanciato da Matteo Salvini, che aveva chiesto al centrodestra di presentarsi unito al Quirinale per il secondo giro di consultazioni con il presidente Sergio Mattarella.

ore 12.40 – Pd, Orlando attacca Renzi – Duro attacco di Andrea Orlando, esponente di spicco della minoranza Pd, all’ex segretario Matteo Renzi, a pochi giorni dall’assemblea nazionale del partito, che si terrà il 21 aprile: “Renzi deve decidere: se ritiene che la colpa di questa sconfitta non sia la sua, che sia la mia o dei cambiamenti climatici, allora deve decidere di ritirare le proprie dimissioni e continuare a esercitare il mandato avuto dagli elettori. Se invece, come ha detto, si assume non dico tutta la responsabilità ma almeno una quota significativa, e ne trae come conseguenza quella di arrivare alle dimissioni, allora deve consentire a chi pro tempore ha avuto l’incarico di poterlo esercitare”, ha detto Orlando.

ore 11.00 – Toti: “Possibile un accordo minimo con M5S” – “È possibile trovare un programma minimo di governo tra centrodestra e Movimento Cinque Stelle con la buona volontà. Il dialogo sugli incarichi istituzionali è stata una prova che induce un po’ di ottimismo, ma non è facile e non so neanche quanto possa durare”. Lo ha detto il forzista Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria, intervistato su Radio Capital.

ore 10.30 – Salvini si è perso mentre andava a piedi al Quirinale – All’indomani della chiusura del primo giro di consultazioni, emerge un curioso particolare che riguarda la delegazione della Lega. Secondo quanto emerso da ricostruzioni di stampa, il segretario leghista Matteo Salvini e i capigruppo Giancarlo Giorgetti e Gian Marco Centinaio sono arrivati quasi in ritardo al Quirinale perché si erano persi camminando per i vicoli di Roma.

5 aprile – 23.00 – Si è concluso il secondo giorno del primo giorno di Consultazioni. E allora: • Come funzionano | • Il calendario completo | • Diretta streaming dal Quirinale | • Quale sarà il nuovo governo? Ecco tutti gli scenari possibili | • Cosa può succedere nel primo giro di Consultazioni: qualche ipotesi

ore 8.25 – Nel secondo giorno di consultazioni tocca ai grandi partiti. Nella mattinata si recheranno al Quirinale le delegazioni di Partito Democratico (Martina, Orfini, Delrio, Marcucci), Forza Italia (Berlusconi, Bernini e Gelmini), Lega (Salvini, Centinaio e Giorgetti). Nel pomeriggio toccherà al Movimento Cinque Stelle (Di Maio, Giulia Grillo e Toninelli). In serata Mattarella dovrebbe comunicare l’esito delle consultazioni attraverso un comunicato stampa.

ore 12.00 – Nel primo giorno di Consultazioni, il Pd conferma che non farà mai un accordo con il M5s: “Di Maio vuole solo occupare poltrone”.

ore 11.00 – • Live: Sono iniziate le Consultazioni del presidente Mattarella – È appena iniziato il primo giorno di consultazioni del capo dello Stato al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Segui qui la diretta di TPI.

30 marzo – ore 20.00 – Chi sono gli under 30 eletti in parlamento – Sono ben 27 i neo-eletti in parlamento che hanno meno di 30 anni. Ben 27 di loro sono stati eletti con il Movimento Cinque Stelle, sei con il centrodestra e nessuno con il centrosinistra (leggi qui per vedere i loro profili).

ore 18.30 – Mercoledì 4 aprile iniziano le Consultazioni (ecco il calendario completo). Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra prima i presidenti delle due camere, poi il presidente emerito Giorgio Napolitano e infine, uno dopo l’altro, tutti i gruppi parlamentari. Come funzionano? Leggi l’articolo completo | Il calendario delle consultazioni di Mattarella per la formazione del governo

Un rapporto ambiguo: cosa dicevano Grillo e i Cinque Stelle di Salvini prima delle elezioni? Leggi.

24 marzo – ore 13.10 – Sono stati eletti i nuovi presidenti di Camera e Senato. Roberto Fico (M5S) è il nuovo presidente della Camera. Al Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (Forza Italia), prima donna. Profilo Alberti Casellati.

ore 13.05 – Maria Elisabetta Alberti Casellati, chi è la nuova presidente del Senato? La senatrice di Forza Italia era stata eletta nel Consiglio superiore di magistratura nel 2014. Avvocato divorzista, è una berlusconiana della prima ora. Leggi il profilo completo

Ecco qual è la distribuzione dei seggi nelle due Camere alle varie forze politiche: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica

– Nessuna coalizione o forza politica ha raggiunto la maggioranza dei seggi, come consuetudine i diversi partiti che hanno ottenuto una rappresentanza parlamentare prenderanno parte alle Consultazioni del presidente della Repubblica. Ma quando iniziano e come funzionano?

– Matteo Renzi ha detto: “Le elezioni sono finite. Il PD ha perso. Occorre voltare pagina. Per questo lascio la guida del partito. Basta attaccare me.”

– Polemiche interne al PD su dimissioni congelate di Renzi e futuro del partito: Il governatore del Piemonte Chiamparino: “Io segretario? Perché no?”. Emiliano: “Sì ad alleanza con M5s”.

– Calenda is iscrive al PD. Intanto Calenda, ministro allo Sviluppo Economico ha detto che si iscriverà al PD. “Risollevare il partito, domani mi iscrivo”. Ma chi è Carlo Calenda, e perché ha deciso di iscriversi al Pd?

– Alla Camera sono stati ripartiti 607 seggi sui 630 disponibili. La quota più consistente premia il Movimento 5 Stelle, primo partito con il 32,66% delle preferenze, 133 deputati.

– Matteo Renzi si è dimesso da segretario del PD.

Domenica 4 marzo 2018 si tengono in Italia le elezioni politiche. I cittadini sono chiamati alle urne per rinnovare il parlamento dalle 7 alle 23 (qui una guida breve e semplice per capire come si vota).

Sono quasi 47 milioni gli italiani attesi al voto per rinnovare la Camera dei Deputati (22.5 milioni di uomini e 24 milioni di donne) e circa 43 milioni coloro che potranno votare al Senato (sono meno perché per eleggere i senatori è necessario avere almeno 25 anni).

L’affluenza al voto negli 15 anni è diminuita passando dall’81 per cento del 2001 al 75 per cento nel 2013 (nel 1992 è stata dell’87 per cento).