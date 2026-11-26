Su WhatsApp arrivano i messaggi programmati: ad annunciarlo è Meta, secondo cui la nuova funzionalità sarà disponibile a livello globale nelle prossime settimane. Gli utenti potranno programmare l’invio di messaggi, foto e video con un anticipo che va da un minimo di 10 minuti a un massimo di 14 giorni. La novità riguarderà sia le chat individuali sia quelle di gruppo. P

er pianificare l’invio sarà sufficiente premere a lungo il tasto di invio e impostare il giorno e l’orario desiderati. Il destinatario riceverà il messaggio come di consueto, senza alcuna differenza rispetto a un invio tradizionale. Sarà inoltre possibile consultare l’elenco dei messaggi programmati e annullarne l’invio in caso di ripensamento. “Anche nel caso in cui il telefono risulti spento o privo di batteria, il messaggio programmato verrà comunque visualizzato all’orario prestabilito, rimanendo protetto dalla crittografia end-to-end che tutela l’intera corrispondenza personale degli utenti. Una garanzia che assicura la massima riservatezza delle comunicazioni, impedendo a chiunque di accederne al contenuto, inclusa la stessa piattaforma WhatsApp” fa sapere l’azienda.