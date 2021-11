“Hey Facebook, ho creato il Metaverso nel 1994: era terribile. Ma oggi è peggio”

Il docente universitario statunitense Ethan Zuckerman racconta sul nuovo numero di TPI come ha creato il suo primo metaverso oltre 27 anni fa e perché l’idea di Mark Zuckerberg non solo non è una novità ma è stata anche realizzata male

Era il novembre 1994. Io e il mio amico Daniel Beck progettavamo il nostro metaverso al tavolino di un Ted’s Fish Fry a New York. Proprio come la grafica web stava prendendo piede, eravamo certi che l’avvento di Internet in 3d sarebbe stato solo questione di tempo. E lo fu. Nel 1995 ricevemmo la prima tranche di finanziamenti da un investitore, dimostrando di non essere solo dei ragazzini: eravamo innovatori tecnologici. Ma ecco il punto: il metaverso era una schifezza.

Sembrare scorrevole, agile e divertente. Ma il nostro amministratore delegato non riusciva a usarlo. Non era colpa sua. Dovevamo immaginare il mondo come un insieme di cubi a sei facce composti da pagine web. Alla fine, il capo staccò la spina al progetto: «So che questo è il futuro, ma se non riesco a usarlo, non posso venderlo».

Negli ultimi 27 anni ho visto tanti altri metaversi nascere e morire. E dopo averne costruito uno io stesso, mi sento abbastanza attrezzato per spiegarvi cosa sta tentando di fare Mark Zuckerberg. Parliamoci chiaro: anche l’idea di Meta fa pena. La versione di Zuck assomiglia molto a quella che immaginavamo nel 1994. Guardate, sto giocando a carte con i miei amici e siamo in assenza di gravità! Questo si poteva già fare su Second Life dieci anni fa. Solo la grafica è leggermente migliorata.

Tecnologia / Addio Facebook, nasce Meta. L'annuncio di Zuckerberg: "Si apre un nuovo capitolo" Tecnologia / Cos’è il Metaverso, la realtà virtuale che potrebbe cambiare la nostra vita social

Ma non è questo il problema del metaverso annunciato dal fondatore di Facebook. Il fatto è che è noioso. Il futuro che immagina è già stato immaginato migliaia di volte prima e spesso in maniera migliore.