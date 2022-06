Khaby Lame supera Charli D’Amelio: ora è più seguito al mondo su TikTok

Adesso è ufficiale: il profilo di Khaby Lame su TikTok è il più seguito al mondo. Il 22enne, senegalese di nascita ma italiano di adozione, ha infatti superato nella mattinata di giovedì 23 giugno la ballerina statunitense Charli D’Amelio.

Khaby Lame ha 142,4 milioni di follower, mentre D’Amelio è “ferma” a 142,2 milioni di seguaci. Una scalata compiuta in appena 2 anni: come da lui stesso dichiarato, infatti, il primo video postato su Tik Tok risale a marzo 2020 quando l’Italia era in lockdown a causa della pandemia di Covid.

Il giovane, che era stato appena licenziato dalla fabbrica di Chivasso dove si occupava di una macchina a controllo numerico per i filtri ad aria, ha iniziato a realizzare filmati per gioco. I suoi video sono diventati sempre più popolari permettendo a Khaby Lame di diventare una vera e propria star sui social. E di trasformare un divertimento in un lavoro piuttosto redditizio.

Nato a Dakar, in Senegal, il 9 marzo 2000, Lame vive a Chiavasso, in provincia di Torino, da quando aveva un anno. Come più volte affermato, il suo sogno è quello di riuscire ad approdare nel mondo del cinema.