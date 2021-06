Con 24 milioni di followers Khaby Lame, il 21enne di origini senegalesi, che vive a Chivasso, in Piemonte, dopo avere superato il proprietario dell’app Mark Zuckerberg stacca anche Chiara Ferragni, la più potente delle influencer, diventando così l’italiano più seguito su Instagram. (Qui l’intervista esclusiva di TPI a Khaby Lame)

Khaby Lame conta infatti 24 milioni di follower, mentre Chiara Ferragni ne ha 23,9 milioni. E da ieri, il giovanissimo tiktoker che ha perso il lavoro da macchinista durante la pandemia, è anche il terzo tiktoker più seguito al mondo dopo Charli D’Amelio e Addison Rae.

Khabi Lame è senza dubbio il tiktoker italiano più famoso anche se, come ha dichiarato nell’intervista esclusiva rilasciata a Selvaggia Lucarelli su TPI, il giovane di origine senegalese non ha la cittadinanza italiana. “E non ho la cittadinanza italiana. Ma tanto, sai, anche se non mi danno la carta io mi sento italiano lo stesso. Ho vissuto qui, ho fatto scuola qui… e per la verità mi sento anche senegalese. Sono le mie origini”, ha detto Khaby Lame nell’intervista.

