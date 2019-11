Instagram down oggi 28 novembre 2019 | Cosa è successo

INSTAGRAM DOWN – Instagram non funziona. Durante il primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 novembre 2019, il popolare social network ha smesso di funzionare. L’app di proprietà di Facebook non permette di caricare contenuti video, foto e storie. “Oops, an error occurred“, l’annuncio che in questi minuti viene letto da milioni di utenti che stanno provando ad utilizzare l’app da smartphone, da tablet o da pc.

Intanto le segnalazioni sul down del social network con il maggior numero di follower al mondo (assieme a Whastapp) stanno aumentando in maniera esponenziale. Questi i problemi principali segnalati dagli utenti di Instagram:

Non riesco a vedere le mie foto sul profilo

Io non riesco a visualizzare i followers

Non mi appare la banda delle storie

Non riesco ad inserire nuove storie

Non riesco ad accedere all’app

Non riesco ad accedere all’app da desktop

Non è la prima volta che Instagram va in down: qui uno dei precedenti.

Problemi simili anche su Facebook dove in diversi utenti stanno riscontrando difficoltà.

Notizia in aggiornamento

