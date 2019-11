Facebook down oggi 28 novembre 2019: cosa è successo

FACEBOOK DOWN – Facebook non funziona. A partire del primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 novembre 2019, il popolare social network di Mark Zuckerberg sta riscontrando numerosi problemi sia in Italia sia all’estero.

In Italia i problemi sono iniziati intorno alle ore 15. Il malfunzionamento è particolarmente forte per gli utenti e i server posizionati negli Stati Uniti, dove è il giorno del Ringraziamento, un festivo.

Problemi anche sull’altro social di Zuckerberg, Instagram: al momento non è possibile accedere all’app e utilizzarne le funzioni.

