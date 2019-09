FIFA 20 Top 100: i migliori talenti del gioco. Ronaldo o Messi, chi è il più forte

In attesa dell’uscita ufficiale di FIFA 20, in accesso anticipato per chi ha acquistato una delle Special Edition il 24 settembre e per tutti gli altri il 27 settembre, EA Sports ha diramato la lista con la Top 100 dei migliori talenti presenti all’interno del gioco.

Ogni anno, infatti, attorno al celebre simulatore di calcio cresce la curiosità circa il nome del giocatore più forte del gioco. A dire la verità, nell’ultimo decennio la sfida è stata abbastanza monopolizzata: Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.

Anche quest’anno i due dei del pallone si contendono lo scettro di miglior talento di FIFA 20. Del resto, nonostante per la prima volta dal 2008 un terzo giocatore (Luka Modric) sia riuscito a spezzare il duopolio argentino-portoghese sul Pallone d’Oro, Messi e Ronaldo sono ancora i giocatori più forti in circolazione. E anche FIFA 20 ha mantenuto questo equilibrio.

FIFA 20 Top 100, chi è il giocatore più forte: il podio

Chi è dunque il giocatore più forte del gioco, almeno per quel che riguarda il rating complessivo (ovvero quel numerino che è la sintesi di tutte le abilità del calciatore)? Quest’anno, Electronic Arts ha deciso di premiare Leo Messi: l’attaccante del Barcellona infatti è l’unico in FIFA 20 ad avere un totale di 94 nella sua forma base.

Cristiano Ronaldo, invece, secondo FIFA 20 ha un rating di 93: un punto in meno dell’eterno rivale. A chiudere il podio ci pensa Neymar, del PSG: il brasiliano infatti ha un valore complessivo di 92.

FIFA 20 Top 100, la classifica completa

Andiamo invece adesso alla classifica completa. Nella Top 100 dei migliori talenti di FIFA 20 c’è l’elite del calcio mondiale: calciatori di livello assoluto, che molte volte si equivalgono per rating complessivo.

A fare la differenza, poi, sono i singoli valori in base ai ruoli. Nella Top 100, Basti pensare che l’ultimo di questa speciale classifica non è certo un giocatore qualunque: stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic, che nonostante un’età di 37 anni ha ancora un valore di 85.

Nella Top 100, ovviamente, abbondano attaccanti e fantasisti, ma non manca anche qualche difensore. Il migliore? Sergio Ramos, 12esimo assoluto, con 89. Il primo portiere è Jan Oblak, dell’Atletico Madrid, con 91: l’estremo difensore è il sesto talento più forte in assoluto secondo le decisioni di EA Sports.

E il giocatore italiano più forte di FIFA 20? È Giorgio Chiellini, 14esimo giocatore della classifica, con 89.

Ecco la Top 100 di FIFA 20:

Lionel Messi (Barcellona): 94 Cristiano Ronaldo (Juventus): 93 Neymar (Psg): 92 Eden Hazard (Real Madrid): 91 Kevin De Bruyne (Manchester City): 91 Jan Oblak (Atletico Madrid): 91 Virgil van Dijk (Liverpool): 90 Mohamed Salah (Liverpool): 90 Luka Modric (Real Madrid): 90 André ter Stegen (Barcellona): 90 Kylian Mbappé (Psg): 89 Sergio Ramos (Real Madrid): 89 Sergio Aguero (Manchester City): 89 Giorgio Chiellini (Juventus): 89 Robert Lewandowski (Bayern Monaco): 89 Harry Kane (Tottenham): 89 Kalidou Koulibaly (Napoli): 89 N’Golo Kanté (Chelsea): 89 Alisson Becker (Brasile): 89 Antoine Griezmann (Barcellona): 89 Sergio Busquets (Barcellona): 89 Luis Suarez (Barcellona): 89 David De Gea (Manchester United): 89 Raheem Sterling (Manchester City): 88 Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): 88 Gerard Piqué (Barcellona): 88 Manuel Neuer (Bayern Monaco): 88 Sadio Mané (Liverpool): 88 Toni Kroos (Real Madrid): 88 Christian Eriksen (Tottenham): 88 Paul Pogba (Manchester United): 88 Edinson Cavani (Psg): 88 Marco Reus (Borussia Dortmund): 88 Ederson (Manchester City): 88 David Silva (Manchester City): 88 Hugo Lloris (Tottenham): 88 Diego Godin (Inter): 88 Paulo Dybala (Juventus): 88 Thibaut Courtois (Real Madrid): 88 Samir Handanovic (Inter): 88 Karim Benzema (Real Madrid): 87 Jordi Alba (Barcellona): 87 Mats Hummels (Borussia Dortmund): 87 Fernandinho (Manchester City): 87 Son Heung-min (Tottenham): 87 Toby Alderweireld (Tottenham): 87 Bernardo Silva (Manchester City): 87 Thiago Alcantara (Bayern Monaco): 87 Aymeric Laporte (Manchester City): 87 Dries Mertens (Napoli): 87 Thiago Silva (Psg): 87 Casemiro (Real Madrid): 87 Lorenzo Insigne (Napoli): 87 Jan Vertonghen (Tottenham): 87 Keylor Navas (Psg): 87 Joshua Kimmich (Bayern Monaco): 86 Leroy Sané (Manchester City): 86 Miralem Pjanic (Juventus): 86 Angel Di Maria (Psg): 86 Alexandre Lacazette (Arsenal): 86 Marquinhos (Psg): 86 Roberto Firmino (Liverpool): 86 Leonardo Bonucci (Juventus): 86 Marco Verratti (Psg): 86 Ivan Rakitic (Barcellona): 86 Milan Skriniar (Inter): 86 Samuel Umtiti (Barcellona): 86 Thomas Muller (Bayern Monaco): 86 Philippe Coutinho (Bayern Monaco): 86 Ciro Immobile (Lazio): 86 Isco (Real Madrid): 86 Wojciech Szczesny (Juventus): 86 Dani Parejo (Valencia): 86 Marcelo (Real Madrid): 85 Gianluigi Donnarumma (Milan): 85 James Rodriguez (Real Madrid): 85 Frenkie de Jong (Barcellona): 85 Raphael Varane (Real Madrid): 85 Andrew Robertson (Liverpool): 85 Axel Witsel (Borussia Dortmund): 85 Matthijs de Ligt (Juventus): 85 Fabinho (Liverpool): 85 Alex Sandro (Juventus): 85 Niklas Süle (Bayern Monaco): 85 Alejandro Gomez (Atalanta): 85 Romelu Lukaku (Inter): 85 Blaise Matuidi (Juventus): 85 David Alaba (Bayern Monaco): 85 Daniel Carvajal (Real Madrid): 85 Mauro Icardi (Psg): 85 Koke (Atletico Madrid): 85 Kostas Manolas (Napoli): 85 José Gimenez (Atletico Madrid): 85 Sergej Milinkovic-Savic (Lazio): 85 Rodri (Manchester City): 85 Allan (Napoli): 85 Hakim Ziyech (Ajax): 85 Bruno Fernandes (Sporting Lisbona): 85 Saul Niguez (Atletico Madrid): 85 Zlatan Ibrahimovic (Los Angeles Galaxy): 85

