FIFA 20, data di uscita, prezzo di lancio e novità del videogioco

Da qualche settimana è iniziata la nuova stagione calcistica, sia in Italia che in tutta Europa, e l’attenzione di tutti gli appassionati adesso si è spostata su un evento collegato all’inizio dei campionati: l’uscita di FIFA 20.

La nuova edizione del celebre videogioco di EA Sports, infatti, è pronta a essere rilasciata in tutti i negozi. Come tutti gli anni, del resto, il videogame di calcio più venduto al mondo uscirà in autunno, precisamente a settembre. E sono milioni i giocatori in tutto il mondo in attesa del lancio per potersi cimentare in nuove sfide sia online che offline.

Vediamo insieme tutte le informazioni sull’uscita di FIFA 20: dalla data di pubblicazione al prezzo di lancio del gioco, fino alle novità dell’edizione 2020 e alle nuove modalità di gioco.

FIFA 20, la data di uscita

Quando esce FIFA 20? È questa la domanda principale di ogni appassionato. E le risposte sono…due!

Se la demo (una versione di prova disponibile al download gratuitamente) è uscita già lo scorso 10 settembre, il videogioco completo uscirà ufficialmente venerdì 27 settembre 2019.

A partire da quel giorno, quindi, FIFA 20 sarà disponibile per tutte le console: PS4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Confermata l’indiscrezione che circolava nei mesi precedenti: non esisterà una versione di FIFA 20 compatibile con le console della vecchia generazione (come Xbox 360 e PS3).

Tuttavia, gli appassionati che hanno scelto di acquistare l’edizione speciale di FIFA 20 (Champions Edition o Ultimate Edition) avranno una sorpresa molto gradita: per loro, infatti, sarà possibile giocare al videogame in accesso anticipato a partire da martedì 24 settembre 2019.

FIFA 20 non ha la licenza per la Juventus: i bianconeri saranno il Piemonte Calcio. Ecco maglia e logo

FIFA 20, il prezzo di lancio

Chiarita la data di uscita, arriva subito la seconda domanda: quanto costa FIFA 20? Anche in questo caso, la risposta non può essere univoca, dal momento che EA Sports ha rilasciato tre diverse edizioni del celebre simulatore di calcio.

FIFA 20 Standard Edition avrà un prezzo di 69,99 euro. Con il gioco, saranno inclusi anche questi oggetti da utilizzare all’interno della modalità Fifa Ultimate Team:

Fino a 3 pacchetti oro rari

Oggetti icona in prestito per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Champions Edition invece avrà un prezzo di 89,99 euro e includerà la possibilità di accesso anticipato al gioco dal 24 settembre (quindi tre giorni prima della data di uscita ufficiale), più i seguenti oggetti:

Fino a 12 pacchetti oro rari

5 oggetti icona in prestito per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

FIFA 20 Ultimate Edition infine avrà un prezzo di 99,99 euro e, oltre all’accesso anticipato dal 24 settembre, avrà anche:

Fino a 24 pacchetti oro rari

Scelta di 5 oggetti icona in prestito per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

Oggetto Giocatore da tenere d’occhio di FUT 20 non scambiabile

La versione di FIFA 20 per Nintendo Switch (denominata Legacy Edition) avrà invece un prezzo di 49,99 euro.

Il primo TOTW di FIFA 20 Ultimate Team

FIFA 20, tutte le novità

A ogni nuova edizione del gioco, EA Sports riserva agli appassionati tutta una serie di novità. Anche FIFA 20 non sfugge alla regola, anzi forse è una delle edizioni con le maggiori novità degli ultimi anni.

Potrebbero interessarti Per comprare un iPhone 11 nel Messico bisogna lavorare 54 giorni. E in Italia? FIFA 20 non ha la licenza per la Juventus: i bianconeri saranno il Piemonte Calcio. Ecco maglia e logo FIFA 20, annunciato il primo TOTW di Ultimate Team: ecco la squadra della settimana

La principale, quella più attesa e annunciata con mesi di anticipo, è la presenza – tra le varie modalità di gioco – del calcio di strada. Si chiamerà Volta Football e sarà un diretto discendente di FIFA Street, videogioco che su PS2 fece faville. In questa modalità, sarà possibile giocare in 3v3 Rush senza portiere, 4v4, 4v4 Rush, 5v5 e Professional Futsal, oltre a personalizzare squadra e giocatori.

Per quanto riguarda il gioco in sé, subentrano diversi miglioramenti nella difesa manuale: i giocatori controllati dall’utente saranno più efficienti in marcatura, ma anche più precisi nel tiro e più realistici negli scatti.

Nella modalità Carriera, sarà possibile creare un allenatore personalizzato e impostare anche un mister donna. Nella modalità Club Creator, inoltre, il giocatore potrà controllare tutto ciò che ha a che fare con la propria squadra: dal marketing al colore delle maglie, fino al benessere dei calciatori.

Ricordiamo che, dall’anno scorso, FIFA ha ottenuto i diritti per la Champions League. Si dirà addio, invece, alla modalità Il Viaggio, con protagonista Alex Hunter.

Tutto sulla Web App di FIFA 20

Tutto sulla Companion App di FIFA 20