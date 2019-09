FIFA 20, oggi escono Champions e Ultimate Edition in accesso anticipato

FIFA 20 Champions Edition e Ultimate Edition: oggi l’uscita in accesso anticipato

Finalmente – seppur ancora per pochi fortunati – il conto alla rovescia è finito: da oggi, martedì 24 settembre 2019, FIFA 20 è disponibile in accesso anticipato per tutti coloro che hanno comprato la Champions Edition o la Ultimate Edition.

Se il giorno di uscita ufficiale di FIFA 20 rimane venerdì 27 settembre 2019, tutti gli appassionati che hanno preferito preordinare una delle due edizioni speciali del celebre videogioco di EA Sports avranno il privilegio di iniziare a giocare con ben tre giorni di anticipo.

FIFA 20: data di uscita, prezzo e nuove modalità

Per la verità qualcuno, contro ogni legge, ha potuto giocare alla Champions Edition e alla Ultimate Edition di FIFA 20 già da ieri, visto che alcuni negozi hanno rotto il day-one con qualche ora di anticipo. A riportarlo – con tanto di foto – il portale Everyeye.it. Per tutti gli altri, invece, l’attesa per il nuovo simulatore di calcio si è interrotta solo oggi.

Vediamo insieme in cosa consistono le due edizioni speciali di FIFA 20: dalla copertina al prezzo, fino alle caratteristiche e ai premi previsti nella modalità Ultimate Team (FUT).

FIFA 20 Champions Edition: copertina, prezzo e caratteristiche

Partiamo dalla Champions Edition di FIFA 20: possiamo definirla la versione intermedia tra quella base e la più accessoriata Ultimate Edition.

In copertina, EA Sports ha deciso di mettere il fortissimo difensore olandese del Liverpool Virgil van Dijk. Il prezzo di questa edizione speciale è di 89,99 euro e oltre alla possibilità di accesso anticipato al gioco a partire da oggi, 24 settembre, sono previsti i seguenti premi da utilizzare in FIFA Ultimate Team:

Fino a 12 pacchetti oro rari

5 oggetti icona in prestito per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

Il primo TOTW di FIFA 20 Ultimate Team

FIFA 20 Ultimate Edition: copertina, prezzo e caratteristiche

Passiamo invece alla Ultimate Edition di FIFA 20, che come dice la parola stessa è la versione definitiva e più completa del videogioco.

In copertina, questa volta, EA Sports ha inserito una delle nuove Icons del gioco, ovvero quei calciatori leggendari – oggi non più in attività – che hanno scritto la storia del calcio e che sono presenti nel gioco tra i fuoriclasse del passato: stiamo parlando di Zinedine Zidane. Il prezzo di questa edizione speciale è di 99,99 euro e oltre alla possibilità di accesso anticipato al gioco a partire da oggi, 24 settembre, sono previsti i seguenti premi da utilizzare in FIFA Ultimate Team:

Potrebbero interessarti FIFA 20, ecco la data di uscita e il prezzo di lancio. Tutte le novità del videogioco Per comprare un iPhone 11 nel Messico bisogna lavorare 54 giorni. E in Italia? FIFA 20 non ha la licenza per la Juventus: i bianconeri saranno il Piemonte Calcio. Ecco maglia e logo

Fino a 24 pacchetti oro rari

Scelta di 5 oggetti icona in prestito per 5 partite in FUT

Divise FUT edizione speciale

Oggetto Giocatore da tenere d’occhio di FUT 20 non scambiabile

FIFA 20 non ha la licenza per la Juventus: i bianconeri saranno il Piemonte Calcio. Ecco maglia e logo

Tutto sulla Web App di FIFA 20

Tutto sulla Companion App di FIFA 20