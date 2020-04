Thema Optical lancia l’app VEA per comprare gli occhiali durante il Coronavirus

Come comprare gli occhiali durante la quarantena per il Coronavirus? Thema Optical lancia l’App VEA: l’occhiale biometrico che permette di scegliere stando a casa. Thema Optical lancia una nuova versione dell’avveniristico V.E.A. – Virtual Eyewear Assistant, a cui si aggiunge anche un’App scaricabile sul proprio telefono.

Si tratta di un programma esclusivo già in dotazione su IPad nei punti vendita di GreenVision, che permette di utilizzare la realtà virtuale per scegliere il proprio modello di occhiali ideale, semplicemente con pochi click. La versione Business in esclusiva per l’Italia presso i punti vendita GreenVision è disponibile in una nuova versione completamente rinnovata, su Apple Store e scaricabile sui dispositivi Apple con telecamera 3D.

In pratica, è come avere un assistente virtuale che crea una simulazione perfetta, mostrando sullo schermo tutte le possibili combinazioni, per scegliere il modello più adatto al proprio tipo. Non ultimo, c’è anche la possibilità di crearne uno in versione biometrica, cioè totalmente personalizzato e realizzato su misura.

Con l’App per iPhone, scegliere i nuovi occhiali sarà un’operazione che si potrà fare in tutto relax, a casa propria, magari in compagnia di qualcuno che dà un consiglio, trovando il modello ideale, nella forma e nel colore preferito, oppure creandolo su misura. Secondo i propri tempi e decidendo in tutta calma, per non avere ripensamenti.

Per prima cosa, si deve scansionare il viso, poi si inizia a indossare virtualmente tutti gli occhiali possibili. Scegliere diventa facilissimo: la percezione del modello è immediata, nelle diverse tonalità e negli abbinamenti, a cui si possono anche aggiungere tocchi personalizzati come nomi, iniziali o cifre.

Con la conferma dell’ordine viene poi generato un QR code. Con questo ci si deve recare nel punto vendita GreenVision più vicino, verificandone prima le aperture speciali di questo periodo, dove il negoziante, attraverso il codice, completerà l’ordine e il pagamento. Nel giro di pochi giorni gli occhiali saranno pronti in negozio.

Potrebbero interessarti Hotspot Wi-Fi aperti: conoscete tutti i rischi? Marco Baldocchi lancia “Just my Food” per sostenere le PMI in un momento di difficoltà Modena passa alla banda ultra larga grazie alla convenzione tra Comune e Open Fiber

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI – Parla la gola profonda dell’ospedale di Alzano: “Ordini dall’alto per rimanere aperti coi pazienti Covid stipati nei corridoi” /2.“Chiudere solo Codogno non è stato sufficiente, eravamo tutti concentrati su quello, ma i buoi erano già scappati dal recinto”: parla Rezza (ISS)