Verona Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Verona Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

VERONA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 2 novembre 2025, alle ore 12,30 Verona e Inter scendono in campo allo stadio Bentegodi di Verona, partita valida per la decima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Verona Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Verona e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Verona Inter è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 2 novembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Verona Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu