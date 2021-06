Ungheria Portogallo streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei 2021

UNGHERIA PORTOGALLO STREAMING TV – Oggi, martedì 15 giugno 2021, alle ore 18 Ungheria e Portogallo si sfidano a Budapest per la prima partita della fase a gironi degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020). Dove vedere Ungheria Portagallo in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per gli Europei di calcio 2021 tra Ungheria e Portogallo sarà visibile via satellite sui canali Sky Sport (per vederli è necessario un abbonamento). Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 di oggi, martedì 15 giugno 2021. Previsto ampio pre e post partita.

Ungheria Portogallo streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita valida per Euro 2020 Ungheria e Portogallo sarà visibile sulla piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Ungheria-Portogallo

Ungheria-Portogallo Data: martedì 15 giugno 2021

martedì 15 giugno 2021 Orario: 18

18 Canale TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo

I GIRONI

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita degli Europei di calcio 2021 Ungheria Portogallo, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Kalmar, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, José Fonte, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

TUTTI I CONVOCATI DELLE NAZIONALI