Udinese Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Udinese Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

UDINESE MILAN STREAMING TV – Oggi, sabato 20 settembre 2025, alle ore 20,45 Udinese e Milan scendono in campo al Bluenergy Stadium di Udine, partita valida per la quarta giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Udinese Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Udinese e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Udinese Milan è in programma per le ore 20,45 di oggi, sabato 20 settembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Udinese Milan in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Davis, Bravo. All. Runjaic.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic. All. Allegri.