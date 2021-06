Ucraina Macedonia streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei 2021

UCRAINA MACEDONIA STREAMING TV – Oggi, giovedì 17 giugno 2021, alle ore 15 Ucraina e Macedonia si sfidano a Bucarest, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020). Dove vedere Ucraina Macedonia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per gli Europei di calcio 2021 tra Ucraina e Macedonia sarà visibile via satellite sui canali Sky Sport (per vederli è necessario un abbonamento). Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 15 di oggi, giovedì 17 giugno 2021. Previsto ampio pre e post partita.

Ucraina Macedonia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita valida per Euro 2020 Ucraina e Macedonia sarà visibile sulla piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Ucraina-Macedonia

Ucraina-Macedonia Data: giovedì 17 giugno 2021

giovedì 17 giugno 2021 Orario: 15

15 Canale TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo

I GIRONI

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita degli Europei di calcio 2021 Ucraina Macedonia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Zinchenko, Sydorchuk, Malinovskyi; Yarmolenko, Yaremchuk, Zubkov.

MACEDONIA (5-3-2): Dimitrievski; Nikolov, Spirovski, D. Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi, Elmas; Trajkovski, Pandev.

TUTTI I CONVOCATI DELLE NAZIONALI