Ucraina Austria streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei 2021

UCRAINA AUSTRIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 21 giugno 2021, alle ore 18 Ucraina e Austria si sfidano a Bucarest, gara valida per la terza giornata della fase a gironi degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020). Dove vedere Ucraina Austria in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita valida per gli Europei di calcio 2021 tra Ucraina e Austria sarà visibile via satellite sui canali Sky Sport (per vederli è necessario un abbonamento). Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 18 di oggi, lunedì 21 giugno 2021. Previsto ampio pre e post partita.

Ucraina Austria streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita valida per Euro 2020 Ucraina Austria sarà visibile sulla piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Ucraina-Austria

Ucraina-Austria Data: lunedì 21 giugno 2021

lunedì 21 giugno 2021 Orario: 18

18 Canale TV: Sky Sport

Sky Sport Streaming: SkyGo

I GIRONI

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita degli Europei di calcio 2021 Ucraina Austria, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

UCRAINA(4-3-3): Buschanan, Karavaev, Zabarnji, Matviyenko, Mykolenko, Zinchenko, Sydorchuk, Malinovsky, Yarmolenko, Yaremchuk, Marlos. All. Shevchenko

AUSTRIA(4-4-2): Bachmann, Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer, Baumgartner,.Laimer, Schlager, Alaba, Sabitzer, Kalajdzic. All. Foda

TUTTI I CONVOCATI DELLE NAZIONALI